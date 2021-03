Telxius étendra son câble sous-marin Dunant jusqu’au campus d’Interxion à Paris

mars 2021 par Marc Jacob

Dunant est le premier nouveau câble sous-marin connectant la France et les États-Unis depuis 15 ans et fait partie de la nouvelle génération de câbles sous-marins transatlantiques actuellement déployés pour répondre à la demande de capacité accrue et d’une meilleure résilience à l’échelle de l’infrastructure réseau mondiale. Grâce à Dunant, Telxius étendra la capacité et la portée de PlatformDIGITAL®, la plateforme de data center mondiale de Digital Realty. Cette nouvelle connexion directe reliant la Virginie du Nord et Paris offre aux entreprises une résilience, une flexibilité et des performances accrues qui les aideront à interconnecter leurs flux de données à l’échelle mondiale et à déployer des solutions IT hybrides dans ces centres d’échange de données stratégiques.

Le campus parisien d’Interxion s’impose comme l’un des plus grands hubs au monde pour la digitalisation des entreprises. Comportant sept data centers, il fait actuellement l’objet d’une expansion majeure avec la construction de l’Interxion Paris Digital Park. Les clients d’Interxion dans tous les data centers peuvent s’interconnecter de manière fluide à la capacité réseau de Telxius sur Dunant.