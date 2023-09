Télétravel : la rentrée les pieds dans le sable, oui, mais à quel prix ?

septembre 2023 par Norton

Toutefois, derrière cette aventure se cache souvent une réalité émotionnelle complexe : le "Mal du Pays". Contact physique avec ses proches, cuisine française, bibliothèque vidéo ou encore sécurité sociale, ils réalisent rapidement que certaines choses leur manqueront plus que d’autres. Pourtant, rester connecté à son pays d’origine et retrouver ses repères peuvent s’avérer être à la portée de tous. Et de quelques clics. Mais gare aux mésaventures.

Selon une récente étude Norton, marque de Gen, 21 % des voyageurs français seront plus enclins à utiliser une connexion wifi non-sécurisée pendant leurs vacances, par rapport au reste de l’année. Et bien que 63 % d’entre eux craignent de se faire hacker en se connectant à un wifi non sécurisé, 23 % de ces voyageurs avouent ne prendre aucune mesure de précaution pour éviter les cyberattaques en vacances. De plus, selon les données télémétriques de Gen, plus de 36 % des routeurs WiFi publics en France présentent des problèmes de sécurité connus. Ou comment des vacances idylliques peuvent rapidement se transformer en cauchemar, résultant en pertes financières, usurpation d’identité ou encore vol de données personnelles.

Par ailleurs, Norton observe également que 50 % d’entre eux n’utilisent aucun VPN pour se connecter pendant leur séjour. Pourtant, l’utilisation d’un VPN (Virtual Private Network) peut se dévoiler comme un outil précieux pour rester en contact avec la culture et les contenus français. Une solution encore bien trop méconnue en France puisque seulement 17 % des Français utilisent couramment un VPN pour un usage personnel sur leurs appareils.

En tant que digital nomade, pour télétraveler en toute tranquillité, Norton vous livre ses quelques conseils pour profiter d’un cadre de travail sécurisé... tout en gardant les pieds dans l’eau et proche de son pays 🇫🇷

• 👀 Être vigilant à l’environnement. Lors d’une connexion dans un lieu public, de nombreuses personnes peuvent regarder le contenu affiché sur votre écran, et des personnes mal intentionnées peuvent facilement repérer des données confidentielles ou enregistrer vos identifiants de connexion.

• 🔒 Se renseigner sur le niveau de protection du wifi. Dans un espace public, l’accès au wifi est souvent gratuit et ne requiert pas de code d’accès, ce qui peut indiquer une sécurité de connexion faible. Ne pas hésiter à demander plus d’information sur ce moyen de connexion au responsable des lieux pour travailler sereinement.

• 🌐 Utiliser un VPN de connexion. Se connecter à un VPN sécurisé, ou au VPN de votre entreprise peut permettre de limiter l’accès à votre connexion et à vos données personnelles. Utiliser un VPN peut notamment vous permettre :

o 💸 D’accéder à vos comptes bancaires en toute sécurité : un VPN vous permettra d’accéder facilement et en toute sécurité à vos données personnelles hébergées en ligne, telles que vos données bancaires par exemple.

o 💼 D’accéder au réseau de votre entreprise sans risquer de créer une faille dans son système de sécurité en permettant l’accès à des intrus.

o 👜 D’effectuer des transactions en ligne : en faisait votre shopping en ligne, les cyberattaquants peuvent facilement repérer vos données personnelles (adresse, email, informations bancaires) et les utiliser à des fins malveillantes.