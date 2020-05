Télétravail massif : Le GHU Paris psychiatrie & neurosciences adopte la solution Systancia Gate pour permettre à son personnel hospitalier de télétravailler sans compromettre la sécurité informatique de l’établissement de santé

mai 2020 par Marc Jacob

Amré ABOU ALI, Responsable sécurité des systèmes d’information (RSSI) du GHU Paris, revient sur les conditions du déploiement de Systancia Gate et sur les bénéfices procurés par cette solution de télétravail sécurisée made in France.

Covid-19 : Favoriser le télétravail sans compromettre la sécurité informatique des organisations.

Le GHU Paris a fait appel à Systancia pour offrir la possibilité, aux agents dont les fonctions le permettent, d’avoir un accès facilité à leur poste de travail depuis leur domicile en toute sécurité : “Nous avions mis en place différentes actions avant l’annonce du confinement général pour nous préparer au contexte de télétravail : mise à disposition d’ordinateurs portables quand cela était possible, sécurisation des accès à distance, etc. Il a fallu donner des accès sécurisés sans failles à nos agents, sur leurs propres postes, pour éviter les vulnérabilités. Nous travaillions déjà avec Systancia et nous avons donc interrogé l’entreprise - comme d’autres acteurs - dès le premier week-end post-confinement”, explique Amré ABOU ALI, Responsable sécurité des systèmes d’information du GHU Paris.

Dès l’annonce du confinement général, instauré pour endiguer la propagation de l’épidémie de Covid-19, toutes les organisations - hôpitaux compris - ont dû mettre en place des conditions de continuité d’activité pour leur personnel en leur permettant de travailler à distance.

Placés en première ligne pour répondre à la demande de soins accrue du fait de l’épidémie, les hôpitaux ont également dû prévoir la mise en place du télétravail massif, nouveauté pour les administrations mais également pour le monde hospitalier qui découvrait très largement cette pratique.

Systancia Gate, pour un télétravail sécurisé et en toute sérénité.

Grâce à l’efficacité et à la disponibilité des équipes de Systancia et sous les directives du Coordinateur du support fonctionnel de l’établissement, Antoine BARRACHON, le déploiement et le paramétrage de la solution Systancia Gate, a pu se faire très rapidement, en un week-end ; permettant ainsi à une centaine d’agents exerçant dans différents services (RH, facturation, communication, etc) de poursuivre - du mieux possible - leur activité.

“L’activation de Systancia Gate a été facile. L’implémentation et la formation des utilisateurs a pu se faire sans difficultés. Le système de double authentification protège l’accès à distance de 90% des attaques standards. Par ailleurs, l’usage de la technologie HTML5 permet, d’une part, d’accéder à son bureau à distance à travers le navigateur, ce qui facilite l’usage de la solution. Nul besoin d’installer une extension. D’autre part, cela permet également de séparer les actions de l’utilisateur sur son poste de travail et sur le système, en rendant étanche les deux espaces. Avec Systancia Gate, nous sommes donc en mesure de proposer le télétravail aux agents - qu’ils utilisent leur ordinateur personnel ou non - tout en protégeant le système d’information de l’hôpital”, ajoute Amré ABOU ALI, RSSI du GHU Paris.

Pratique très peu généralisée dans les hôpitaux, le télétravail massif ne peut donc se faire au détriment de la sécurité informatique des hôpitaux alors que l’épidémie de Covid19 sévit toujours et qu’elle soumet l’organisation à une forte pression. Sans compter le nombre croissant de cyberattaques visant les hôpitaux (déni de service, phishing, ransomwares, etc).

La solution Systancia Gate, basée sur le principe du Zero Trust (ZTNA – Zero Trust Network Access), permet d’utiliser n’importe quel poste de travail y compris des postes personnels pour entrer dans le réseau des entreprises, administrations ou hôpitaux, ce qui ne serait pas possible avec une technologie plus ancienne de type VPN (Virtual Private Network). Déployé en quelques heures, Systancia Gate permet de mettre à disposition, pour plusieurs milliers de travailleurs, le même environnement de travail que celui utilisé au quotidien dans les bureaux.

Les hôpitaux ont des systèmes d’information fragiles car hyperconnectés et générant de nombreux flux et notamment la circulation de données de santé hautement sensibles convoitées par les hackers qui y voient un motif de rançons. Il est donc essentiel de prendre toutes les mesures de sécurisation possibles.