Télétravail et risques cyber Netsystem se mobilise pour sécuriser la continuité d’activité des entreprises et des collectivités

mars 2020 par Marc Jacob

Plus de télétravail, l’infrastructure ainsi déployée augmente les surfaces d’exposition aux attaques cyber. Cela constitue une vraie menace au moment où la France est affaiblie. Netsystem, société spécialisée dans la transformation numérique des entreprises et des collectivités mobilise ses équipes pour garantir la sécurisation de leurs systèmes d’information. Un enjeu crucial qui demande expertises et réactivité.

Le télétravail : failles potentielles et augmentation des risques de cyber-attaques Administrations, entreprises ou encore collectivités constituent des cyber-cibles particulièrement vulnérables en période de démultiplication du télétravail. Les entreprises, les collectivités, plus encore les hôpitaux sont potentiellement vulnérables aux cyber-attaques. Protéger les systèmes informatiques devient un impératif vital pour la continuité des missions. « Les techniques d’attaque des cybercriminels sont aujourd’hui hypersophistiquées, un phénomène amplifié en période de crise comme celle-ci où des millions de télétravailleurs perdent leurs repères. » explique Daniel Baldacci, responsable cyber-sécurité de Netsystem.

Netsystem sécurise le travail des entreprises et des collectivités

Avant tout, les équipes de Netsystem suivent scrupuleusement les consignes de sécurité sanitaire tout en s’organisant pour soutenir leurs clients dans le suivi de leurs activités et la sécurisation de leurs échanges. « Malgré la situation qui impacte l’ensemble de l’équipe, nous sommes en mesure de nous mobiliser et d’apporter un soutien indispensable aux entreprises, administrations et aux collectivités afin qu’ils se concentrent sur leur mission première en toute sécurité. » précise Olivier Cazzulo, Président de Netsystem. Le panel d’intervention est large et répond à un ensemble de mesures essentielles qui vont de la protection contre les logiciels malveillants à l’audit de vulnérabilité ou d’intrusion ou encore la sécurisation des données : « Le climat anxiogène peut entraîner une déstabilisation face à une tentative d’attaque. Or il est vital que chacun puisse mener à bien sa mission, notamment les organismes ayant des problématiques de maintien de service public. Dans une démarche solidaire, nous mettons nos consultants à disposition des organismes privés et publics pour le suivi de la sécurisation du télétravail, l’assistance au RSSI et la sensibilisation. » conclut Olivier Cazzulo.