Télétravail : PNY livre les 5 raisons d’opter pour un disque SSD plutôt qu’un HDD

juin 2020 par PNY

La période de confinement se termine mais beaucoup de salariés travaillent encore de chez eux ; les entreprises ayant eu pour consignes de privilégier le travail à distance à moyen-termes. Afin de faciliter et d’optimiser le télétravail, tout en maximisant le potentiel de son ordinateur et garantir de bonnes performances, PNY livre les 5 raisons d’opter pour un SSD plutôt que pour un disque HDD.

1. Un SSD ne contient pas de pièces mobiles

Un disque dur (HDD) contient des pièces mobiles dans sa composition, ce qui peut engendrer des défaillances dans son bon fonctionnement. Les vibrations et les chocs dus à la mobilité des pièces composant le HDD peuvent entraîner des problèmes de fonctionnement, à la différence du SSD qui utilise une mémoire flash. Celle-ci offre une meilleure fiabilité et une meilleure performance pour ses utilisateurs.

2. Le SSD, bien moins énergivore que le disque dur

Les pièces mobiles du HDD peuvent entraîner un surplus de chaleur, ce qui aura pour effet une plus grosse consommation d’énergie. Un SSD, consommera en général 20% d’énergie de moins qu’un HDD, ce qui représente un avantage indéniable !

3. Aucune défragmentation de données nécessaire avec un SSD

Puisque le SSD utilise une mémoire flash, il n’est pas utile d’effectuer une défragmentation périodique des données pour obtenir de bonnes performances. La défragmentation d’un HDD est le moyen le plus efficace de rendre ses performances à un ordinateur. Sur un SSD, en revanche, cette action est inutile et à proscrire, au risque d’user le SSD en impliquant des cycles d’écritures inutiles.

4. Des vitesses d’écritures et de lectures plus rapides

Les SSD ayant une latence plus faible que les HDD, ils offrent de meilleures performances en permettant une vitesse de lecture et d’écriture plus rapide que celles offertes par les disques durs. Cela permet de faciliter et de gagner du temps dans son travail, notamment lors de cette période charnière où les employés doivent redoubler d’efforts pour rester productifs depuis chez eux.

5. Rapidité du temps de démarrage du système d’exploitation

Un SSD permet un démarrage du système deux fois plus rapide qu’un HDD, ce qui permet à son utilisateur de se lancer deux fois plus vite dans ses activités. Qu’il s’agisse de jeux, d’applications ou de films, les SSD offrent des taux de chargement bien plus rapides que les disques durs. Les SSD sont donc un bien meilleur compromis pour allier divertissement et activité professionnelle, tout en maximisant les performances de l’ordinateur.