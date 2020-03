Télétravail : Comment protéger son ordinateur des cyberattaques par Mailinblack

Nous traversons actuellement une crise sanitaire sans précédent, qui concerne et affecte tous les niveaux de notre société, socialement, économiquement ou professionnellement. Avec les nouvelles recommandations gouvernementales concernant le télétravail, ce sont plus de 8 millions de travailleurs qui sont éligibles, soit 4 travailleurs sur 10.

Mettre en place le télétravail ne consiste pas simplement à amener son ordinateur professionnel à son domicile. De nombreux paramètres sont à surveiller pour encadrer et sécuriser entreprise, employés et données échangées chaque jour.

Voici quelques exemples :

• Sécuriser son ordinateur personnel

• Vérifier les connexions wifi

• Mettre en place des VPN

• S’assurer que l’accès aux documents de l’entreprise soit bien encadré

• Enregistrer ses dossiers et ses documents importants sur des disques durs externes, ou sur un cloud, fiables

• Protéger ses emails efficacement afin d’éviter de faire de ses outils de travail des portes d’entrées pour les attaques informatiques de type malwares ou tentative de phishing ou spearphishing. Il faut savoir qu’en période de crise, nombreux sont les hackers qui profitent de la vulnérabilité et du manque d’attention des individus pour s’infiltrer dans des serveurs informatiques et voler des données personnelles ou privées.

« Le télétravail ne doit pas être improvisé. Il doit être pensé en amont en termes de données personnelles, de sécurité et d’organisation. L’entreprise doit mettre en place des règles internes précises et efficaces quelle que soit la flexibilité donnée au salarié. Les dirigeants vont devoir aménager avec la protection des données personnelles et le droit à la déconnexion. C’est pourquoi il est important de connaître les bonnes pratiques du télétravail. » Déclare Thomas Kerjean Directeur Général de Mailinblack.