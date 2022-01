Telehouse offre un accès direct depuis TH2 au Cloud de Google grâce au service Google Cloud InterConnect

janvier 2022 par Marc Jacob

Telehouse annonce que ses clients hébergés au sein du pôle de connectivité TH2 pourront désormais bénéficier du service Google Cloud InterConnect, permettant un accès direct, sécurisé et hautement performant au Cloud de Google, sans jamais passer par le réseau Internet.

Telehouse facilite ainsi l’établissement d’une connexion réseau dédiée des installations de ses clients au Cloud Google en assurant une disponibilité de 99,99 % tout en s’affranchissant de la complexité et des coûts inhérents à la construction d’une solution réseau.

Tirer pleinement parti du Cloud

La transformation numérique révolutionnant les modes opératoires des entreprises, cela nécessite de faire des choix technologiques à même de répondre à des exigences toujours plus strictes, notamment en matière de sécurité, de maîtrise des coûts et de performance.

A titre d’exemple, le modèle SaaS, largement adopté par les entreprises pour ses atouts en termes de souplesse, de faibles coûts, sans nécessité de recourir à des installations lourdes sur leurs propres serveurs, ne peut néanmoins tenir ses promesses qu’à condition de bénéficier d’un accès performant aux applications dans le Cloud.

En optant pour la solution Google Cloud InterConnect depuis TH2, les clients de Telehouse pourront bénéficier d’une connexion privée et à faible latence afin de construire des infrastructures IT flexibles et de haute performance.

Pôle de connectivité TH2, 4ème hub à l’échelle mondiale

Le pôle de connectivité TH2 est le quatrième datacenter le plus connecté au monde, et propose l’écosystème numérique le plus dense de France. Dans ce datacenter, véritable cœur de réseau, Telehouse offre à ses clients la possibilité de s’interconnecter facilement avec leurs écosystèmes.

Quel que soit leur secteur, les entreprises hébergées à TH2 bénéficient ainsi d’un véritable « circuit court » des échanges de données. La concentration d’acteurs majeurs des télécoms et du numérique dans le datacenter Telehouse 2 Voltaire permet en effet aux entreprises d’établir des connexions directes vers leur écosystème, de machine à machine, avec une optimisation imbattable des coûts de transport de la data, de la bande passante disponible, et des temps de latence.