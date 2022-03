Telehouse et Crosslake Fibre nouent un partenariat stratégique au service de la connectivité entre Londres et Paris

mars 2022 par Marc Jacob

Telehouse et Crosslake Fibre annoncent un partenariat ayant pour objectif de fluidifier davantage les autoroutes de données entre Paris et Londres.

Crosslake Fibre a récemment mis en service son câble sous-marin de télécommunication en fibre optique à haut débit CrossChannel afin d’assurer l’acheminement des flux de données de faible latence et à grande vitesse entre les datacenters de la zone de Londres et Paris. Objectif : établir des routes diverses à large bande passante dans des emplacements stratégiques afin d’améliorer la latence, la sécurité et les performances. Pour cela, Crosslake Fibre s’appuie sur un partenaire comme Telehouse qui héberge au sein de son campus de datacenter parisien l’écosystème le plus dense d’acteurs du secteur bancaire, financier, de l’assurance ou encore du Cloud.

En s’associant à Telehouse, Crosslake Fibre bénéficie d’une infrastructure numérique robuste pour les interconnexions outre-Manche. Grâce au câble CrossChannel de 550 km, la dorsale internet Londres-Paris bénéficie d’une latence ultra haut débit, offrant des temps de latence inégalés sur le marché, inférieur à 5,5 millisecondes (RTD). Ainsi, ensemble, ils garantissent un échange optimal des flux données notamment pour le trading et les marchés financiers très exigeants en la matière.

Telehouse et Crosslake Fibre unissent leurs forces afin d’offrir des performances optimales en termes de sécurité et de latence. De par leur situation géographique, Londres et Paris constituent une route incontournable pour le transit des flux de données des infrastructures critiques. Les deux capitales font partie des hubs mondiaux de connectivité et se placent respectivement à la 2ème et 4ème place de ce classement. La liaison entre ces deux villes est alors géostratégique pour la compétitivité économique des entreprises.