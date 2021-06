Telehouse devient le partenaire stratégique de Terralpha, filiale de SNCF Réseau

juin 2021 par Marc Jacob

Telehouse a été choisi par Terralpha, la filiale nouvellement créée par SNCF Réseau et futur acteur majeur de la couverture du territoire en Ultra Haut Débit Numérique. Telehouse héberge l’écosystème le plus dense du pays, notamment au travers de son pôle de connectivité TH2 qui s’illustre par la capillarité historique d’opérateurs qui y sont disponibles.

Alors que la crise sanitaire a relancé la compétition autour de l’attractivité économique et a mis en lumière la fracture numérique de certains territoires, l’initiative de Terralpha participera activement à la réduction de cette fracture, en offrant un service premium de transport de données aux acteurs télécoms et numérique, régionaux, nationaux et internationaux. Un objectif commun : vers un numérique plus inclusif

Historiquement, les territoires français sont connectés à Paris via le réseau de fibre national, qui emprunte les autoroutes et les chemins de fer, géré majoritairement par des opérateurs français. Aujourd’hui, plus de 300 opérateurs sont hébergés chez Telehouse et y font transiter 54% du trafic Internet national. En étant hébergé au sein du pôle de connectivité TH2 à Paris, Terralpha pourra s’interconnecter directement avec les opérateurs et les plus grands acteurs du numérique présents. En outre, Terralpha sera en mesure de proposer à ses clients et partenaires une fiabilité et une puissance de connectivité inégalés avec des liens jusqu’à 400 Gbs/s et déployer des points de présence Ultra Haut Débit aux portes des territoires. Ces Hot Spots UHD permettront l’accès aux datacenters nationaux ou régionaux, dont ceux de Telehouse.

À ce jour, SNCF Réseau a déployé, au fil de ses travaux de modernisation, un réseau de près de 20 000 km de fibres optiques maillé sur l’ensemble du territoire. Et, ce maillage unique sur le territoire national, lié à sa pleine propriété le long des artères ferroviaires, lui confère une résilience, une sécurité et une souveraineté inédite.

Terralpha pourra, notamment au travers de partenariats valorisant l’excédent de fibres ferroviaires disponibles, réduire la fracture numérique et offrir des capacités de transport Telecom de plusieurs térabits par seconde.

Parallèlement, fin 2020, Telehouse a annoncé investir 1 milliard d’euros pour augmenter ses capacités de Datacenters, soutenir la souveraineté numérique européenne et faire de la France la colonne vertébrale de l’internet dans le monde. Telehouse est devenu un point de transit incontournable pour les données échangées en Europe.

Ainsi, Telehouse et Terralpha pourront permettre à toutes les entreprises situées sur le territoire national d’accélérer leur transformation numérique et destimuler l’attractivité des territoires.

Dans un monde où la souveraineté des données devient critique, Telehouse et Terralpha offrent des solutions d’hébergement et d’acheminement de confiance, tant sur la sureté des informations que la résilience des liens de communication.

« Nous sommes fiers de soutenir Terralpha dans ce projet ambitieux. Notre pôle de connectivité TH2 est un véritable carrefour d’interconnexions qui héberge les principaux nœuds d’échange Internet à travers le monde, ainsi que de nombreux points de présence de contenus et services numériques vitaux pour la société et pour les entreprises. Nous avons choisi d’investir massivement pour faire de Paris la 2ème ville la plus connectée au monde et pour favoriser la relocalisation du trafic Internet sur l’hexagone. Ce partenariat permettra donc aux entreprises situées sur l’ensemble du territoire de disposer d’un environnement idéal pour se connecter à leur écosystème international au travers d’un réseau privé et sécurisé » a déclaré Sami Slim, Deputy Director de Telehouse France.

Dans le cadre de son projet de couverture numérique du territoire, Terralpha s’attache à développer des points de présence Ultra Haut Débit répondant à des critères stricts de résilience, de sécurité et de souveraineté de son réseau national. « Telehouse, le plus grand prestataire national avec plus de 50% du trafic internet français, répond à l’ensemble de ces critères essentiels de notre proposition de valeur. Cette collaboration permettra à Terralpha de bénéficier du leadership européen de Telehouse, et d’avoir un point de présence dans un des plus grands centres d’échange de trafic européen. » a souligné Gabriel Chenevoy, Directeur Général de Terralpha.