Telefónica Tech lance "NextDefense"

avril 2021 par Marc Jacob

NextDefense unifie et étend les solutions de sécurité proposées jusqu’à présent pour faire face aux cyber-attaques sophistiquées de la nouvelle ère post-COVID-19. Elle intègre la gestion des risques liés aux vulnérabilités, le renseignement sur les cybermenaces et la détection et la réponse gérées en une seule solution. Telefónica Tech propose ces services dans NextDefense avec le soutien du centre opérationnel mondial de cybersécurité (SOC) de l’entreprise, qui compte désormais 11 sites dans le monde et qui a élargi ses compétences au cours des derniers mois avec l’ajout d’une nouvelle équipe experte en analyse des logiciels malveillants, en renseignement sur les menaces, en chasse aux menaces, en réponse aux incidents, en criminalistique et en analyse des vulnérabilités.

Face au nombre record de vulnérabilités atteint en 2020 pour la quatrième année consécutive, NextDefense de Telefónica Tech dispose d’une solution de gestion du risque de vulnérabilité qui permet d’analyser les actifs critiques des organisations par un scan automatique pour détecter les menaces possibles, connaître leur niveau d’exposition à celles-ci et pouvoir prioriser la correction des plus urgentes.

Dans les cas où la technologie ne suffit pas, NextDefense dispose d’une équipe d’experts en vulnérabilité chargée de fournir des analyses plus approfondies, grâce aux nouveaux services Pentesting et Security Assessment, et au Red Team Service. L’équipe d’analystes identifie les vulnérabilités et les risques critiques afin de les hiérarchiser en fonction de leur impact. De plus, le service de pentesting et d’évaluation de la sécurité permet de se conformer aux réglementations et aux normes industrielles, et tient la direction informée du niveau de risque global de l’organisation.

La red team est une équipe qui fournit aux entreprises la validation de leur résilience à des scénarios d’attaque réels, ainsi que l’entraînement de leur défense, avec l’avantage de le faire de manière contrôlée et constructive, à travers des simulations d’attaques contre les personnes, les logiciels, le matériel et l’infrastructure, du point de vue des cybercriminels.

De plus, NextDefense dispose également d’équipes de Threat Intelligence hautement spécialisées pour améliorer la protection, la détection et la réponse aux cyber-attaques. La solution Threat Intelligence incluse dans NextDefense donne un aperçu de l’intention, des motivations et des capacités des cybercriminels et vise à aider les entreprises à comprendre leurs risques numériques, en leur fournissant un avantage stratégique et une connaissance de la situation pour mieux les identifier et les anticiper.

Telefónica Tech franchit une étape clé dans sa proposition de cybersécurité en concevant un produit complet dans lequel les services de sécurité gérés (MSS) évoluent vers des contrôles plus avancés de détection et de réponse gérés (MDR). Dans ce sens, Telefónica Tech propose le service Managed Detection and Response, qui réunit en un seul abonnement les technologies de points d’extrémité les plus avancées et les opérations de sécurité nécessaires pour détecter et répondre rapidement à toute menace. Il intègre les connaissances et l’expérience des analystes de renseignements de Telefónica Tech pour rechercher de manière proactive les menaces non détectées et les surveiller 24 heures sur 24, tous les jours de l’année, et, grâce au service Incident Response and Forensic Analysis, l’assistance experte dans la gestion des incidents et des crises complexes est toujours disponible.

Les services de NextDefense aideront les entreprises à réduire considérablement le risque de cyberattaque, à maîtriser le coût de leurs opérations et technologies de sécurité et à accroître la maturité de leurs défenses de cybersécurité en fournissant des analyses complètes de détection et d’anticipation des menaces qui permettent de déployer des réponses rapides et efficaces.