Telefónica Tech et CyberArk proposent une nouvelle offre de services managés pour la sécurité des identités

octobre 2021 par Marc Jacob

Telefónica Tech et CyberArk s’associent pour proposer un portefeuille élargi de solutions de cybersécurité de type SaaS qui privilégient une approche axée sur la sécurité, afin d’offrir une protection contre les risques liés aux identités. Les clients auront l’avantage de pouvoir sécuriser l’accès de toutes les identités humaines et machines sans pour autant renoncer à leur agilité opérationnelle.

Dans le cadre de cet accord, les clients B2B de Telefónica, ainsi que ses opérateurs de télécommunications, auront accès à une nouvelle série d’offres innovantes en matière de cybersécurité, reposant sur la CyberArk Identity Security Platform. Telefónica Tech proposera la plateforme de CyberArk en tant que service managé, répondant ainsi aux besoins de sécurité des identités exprimés par les clients - des grandes entreprises aux PME - dans plusieurs pays, dont le Brésil, l’Allemagne, l’Espagne, le Royaume-Uni et les États-Unis. Les organisations déploient en effet des réseaux d’entreprise de plus en plus complexes afin de favoriser le travail à distance et d’accélérer la transformation numérique. Par conséquent, les approches traditionnelles de sécurité axées sur le périmètre ne sont plus pertinentes : le nombre d’identifiants, de secrets et d’identités critiques à gérer est tout simplement trop élevé, et une solution de sécurité des identités de premier ordre est indispensable. Les cybercriminels sont ainsi en mesure d’exploiter les failles existant dans les périmètres des réseaux et de porter atteinte aux entreprises en compromettant l’identité des utilisateurs et des machines.

La plateforme CyberArk Identity Security, qui repose sur la gestion des accès à privilèges, propose une approche de l’authentification, de l’autorisation, de l’accès et de l’audit axée sur la sécurité, de manière intégrée et transparente. Elle contribue à garantir la protection à chaque étape du cycle de vie de la sécurité des identités, tout en garantissant une expérience utilisateur sans friction.

Cette collaboration permet à CyberArk de renforcer sa présence dans les principales économies d’Europe et d’Amérique latine. CyberArk a été désigné comme leader dans le « Magic Quadrant™ for Privileged Access Management » de Gartner® en 2021 (1). Pour la troisième année consécutive, l’entreprise s’est positionnée au plus haut niveau pour la capacité d’exécution et à la pointe pour ce qui est de l’exhaustivité de la vision.

(1) Gartner, « Magic Quadrant for Privileged Access Management », Felix Gaehtgens, Abhyuday Data, Michael Kelley, Swati Rakheja, 19 juillet 2021.