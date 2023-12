Télécom SudParis ouvre ses formations Mastère Spécialisé® Cybersécurité et Réseaux & Services à l’apprentissage

décembre 2023 par Marc Jacob

Dès la rentrée 2024, Télécom SudParis, grande école publique d’ingénieurs reconnue au meilleur niveau des sciences et technologies du numérique, ouvrira ses deux formations Mastère Spécialisé® à l’apprentissage, élargissant encore l’accès à ces programmes de haute qualité. Ainsi, l’alternance sera possible pour les participants de ces formations bac+6 ; en contrat d’apprentissage ou en contrat de professionnalisation, selon leur âge et/ou leur situation professionnelle. Télécom SudParis répond ainsi aux besoins en constante évolution des services informatiques des entreprises et des cabinets de conseil.

Ces programmes de formation ont pour objectifs de consolider et de développer les savoirs et savoir-faire des participants sur les dernières avancées technologiques et leur intégration dans la transformation numérique des organisations. Ils mettent également l’accent sur les travaux de recherches et partagent les meilleures pratiques des experts du domaine.

– La spécialité de Cybersécurité prépare aux métiers d’experts de la sécurité des infrastructures informatiques et des données en abordant les problématiques et les enjeux actuels et futurs du domaine. Le programme couvre tous les aspects de la cybersécurité : de l’organisation à l’audit, en passant par la réglementation et les techniques de sécurisation des systèmes d’information et des réseaux. Les interventions de l’autorité nationale en matière de sécurité des systèmes d’information permet également de préparer les étudiants à répondre à toutes les obligations imposées aux entreprises, administrations et états par la récente réglementation cyber européenne (directives NIS et NIS 2).

– Les participants du Mastère Spécialisé® Réseaux et Services bénéficient quant à eux d’une expertise de pointe dans les dernières technologies réseau et des connaissances approfondies en matière de services associés, notamment grâce aux interventions de professionnels chevronnés issus d’entreprises de renom telles que Nokia, Orange… Le Mastère Spécialisé propose également un bloc de formation dédié aux nouvelles technologies, dont la fibre optique et les réseaux cœur et accès, pour répondre à l’évolution considérable ces dernières années, des réseaux, des systèmes d’information et des services connectés.

Des programmes offrant plus de flexibilité et d’accessibilité pour les étudiants et les professionnels

Conçus pour répondre aux besoins des jeunes diplômés désireux d’acquérir une spécialité et aux professionnels en poste cherchant à évoluer dans leur carrière, ces Mastère Spécialisé® s’adressent également aux entreprises souhaitant renforcer les compétences de leur personnel en matière de Cybersécurité ou d’Infrastructures Réseaux.

« L’ouverture de nos Mastère Spécialisé à l’alternance constitue une nouvelle avancée majeure pour les programmes de Télécom SudParis. Cette nouveauté va permettre d’élargir l’accès aux étudiants de moins de 30 ans grâce à des contrats en apprentissage mais aussi aux professionnels plus expérimentés, en reconversion par exemple, par des contrats de professionnalisation. Elle permettra aux étudiants de mettre en pratique les méthodes et techniques acquises au cours de la formation dispensée par des experts de ces domaines. »

explique François Dellacherie, Directeur de Télécom SudParis

Ces programmes de formation bénéficent d’une forte reconnaissance sur le marché du travail grâce à l’affiliation institutionnelle de Télécom SudParis à l’Institut Mines-Télécom, le 1er groupe français d’écoles d’ingénieurs, et à l’Institut Polytechnique de Paris. Ces deux programmes sont également accrédités par la Conférence des Grandes Ecoles (CGE) et les titres délivrés sont référencés au Répertoire National des Certifications Professionnelles (RNCP) de France compétences. Les diplômés profitent donc de la reconnaissance des institutions, des professionnels des ressources humaines et des experts du secteur. Plusieurs entreprises partenaires de Télécom SudParis ont d’ailleurs déjà manifestées leur intérêt en proposant des contrats d’alternance pour des postes d’ingénieur ou consultant à destination des futurs participants de ces Mastère Spécialisé®.

Le rythme d’alternance varie selon le programme. Pour le Mastère Spécialisé® Réseaux et Services, le format d’alternance est d’une semaine de formation suivie de trois semaines en entreprise, pendant une année scolaire. En ce qui concerne le Mastère Spécialisé® Cybersécurité des Infrastructures et des Données, les participants sont en formation trois jours par semaine sur le campus, de septembre à mars. Ces formats d’alternance visent à offrir une expérience d’apprentissage complète, équilibrant les enseignements avec une immersion professionnelle significative, tout en s’adaptant aux besoins et aux profils variés des participants, qu’ils soient étudiants en poursuite d’études, salariés en poste ou professionnels en reconversion.

Ces formations s’adressent aux diplômés bac +5 ou bac +3 / +4 disposant d’une expérience professionnelle pertinente dans le domaine. Les candidatures pour la session de septembre 2024 sont d’ores et déjà ouvertes et seront clôturées fin juin 2024. Des jurys d’admission se réuniront chaque mois à partir de janvier pour évaluer les candidatures et sélectionner les candidats qui intègreront les programmes.