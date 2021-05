Telecom Egypt sélectionne ses technologies 400G

mai 2021 par Marc Jacob

Cette annonce intervient alors que la demande pour une expérience fluide et davantage de bande passante ne fait que s’intensifier et que les initiatives de transformation digitale initiées par le gouvernement égyptien s’enchaînent. L’opérateur télécom dispose ainsi d’un système réseau personnalisable, automatisé et optimisé garantissant la continuité du service grâce à des capacités avancées d’évolutivité. Celui-ci peut également collecter, analyser et interpréter les données réseau en temps réel afin de surveiller les évènements de manière précise et proactive.

"Chez Telecom Egypt, nous considérons la capacité à répondre à l’évolution rapide des besoins des clients comme un facteur clé de différenciation, d’où l’importance d’améliorer l’agilité de l’infrastructure. Un réseau plus rapide, plus résilient et plus prévisible, dans le contexte des tendances de télétravail et de la montée de la demande pour des applications et des services axés sur le cloud, prêts pour la 5G et riches en données, permet à Telecom Egypt de concrétiser cela et de respecter les accords de niveau de service, tout en contrôlant les coûts opérationnels et la complexité. Nous sommes convaincus que les innovations de Juniper en matière de routage dans le cloud et d’automatisation du réseau nous permettront de relever ce défi dès aujourd’hui et sur le long terme, en assurant une expérience de qualité pour l’utilisateur final. " - Mohamed Alfowey, Chief Technical Officer, Telecom Egypt