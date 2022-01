Technopole de Lannion : une montée en puissance rapide sur la 5G/6G et la sécurité des réseaux et infrastructures

janvier 2022 par Marc Jacob

Porteuse d’innovations de rupture dans l’industrie 4.0, les véhicules autonomes, la santé et d’autres secteurs clés de l’économie, la 5G pourrait représenter 20 000 nouveaux emplois et 15 milliards d’euros d’ici 2025 grâce à la stratégie d’accélération 5G et réseaux du futur de la France. Lannion, en Bretagne, haut lieu des télécoms, est aux avant-postes de l’innovation dans le domaine, que ce soit dans le domaine des réseaux publics que des réseaux privés. Pas moins de 4 projets stratégiques développés sur le territoire ont reçu en 2021 le soutien de France Relance et du Programme d’Investissements d’Avenir. Leur ambition commune : contribuer à la définition de standards mondiaux 5G et 6G et participer à la sécurité et la souveraineté technologique de la France et de l’Europe.

Si la 5G et les générations futures sont vectrices de nouvelles opportunités, elles demandent par définition un niveau de performance encore plus élevé en cybersécurité. Un enjeu stratégique national majeur au service duquel l’écosystème numérique lannionnais se mobilise grâce à sa forte expertise des réseaux numériques et une offre de formation sur-mesure. Un secteur qui participe à l’essor économique de tout le territoire.

Epicentre de la recherche et terre d’innovation dans les télécommunications, la Bretagne est en première ligne du développement de la 5G/6G. Grand pourvoyeur de brevets sur ces technologies, le territoire de Lannion se taille une place de choix sur l’échiquier international pour influer sur la définition de standards mondiaux. La mise au point de solutions souveraines et les besoins en compétences pointues créent une émulation à Lannion entre grands groupes, ETI, PME, startups, laboratoires de recherche et établissements d’enseignement supérieur qui consolident leurs forces en R&D.

Accélérer le développement de solutions souveraines pour les réseaux télécoms publics et privés

Parmi les acteurs qui s’illustrent sur le territoire, des pionniers des télécommunications expérimentent des projets à Lannion avant de les dupliquer à l’échelle nationale et européenne. Orange Innovation a lancé en juillet 2021 le réseau 5G expérimental Pikeo qui alimente 50 salariés et connectera les 250 collaborateurs du site de Lannion d’ici la fin du 1er trimestre. Il mobilise une trentaine d’experts en virtualisation, sécurité, radio, cœur de réseau, terminaux, intégration et automatisation. 100% Cloud avec radio et cœur de réseau déployés sur une infrastructure commune, hyper automatisé, ce réseau sera capable à terme de se reconfigurer automatiquement selon les besoins et amplitudes de trafic et même de s’auto-réparer. Testé à Lannion, celui-ci sera répliqué sur l’autre site innovation d’Orange à Châtillon puis en Espagne sur le site de Madrid courant d’année. Dans la même dynamique, Ekinops qui fournit des solutions à 16 des 30 plus gros opérateurs mondiaux et réalise 67 % de son chiffre d’affaires à l’export, développe son projet NGOpt. Son but : proposer à ses clients opérateurs et entreprises une nouvelle génération d’équipements de transport optique haut débit garantissant un haut niveau de sécurité et de fiabilité. Un moyen de gagner en indépendance sur la fourniture de réseaux de transport du trafic 5G et au-delà.

L’entreprise travaille également à augmenter la résilience des infrastructures des opérateurs et à prédire les dégradations et incidents pour assurer un fonctionnement en continu. Ce projet NGOpt s’est déjà traduit concrètement par plusieurs embauches notamment d’ingénieurs hardware.

D’ailleurs, Orange et Ekinops collaborent étroitement dans le cadre du projet européen EMBRACE qui vise à fournir une solution de backhaul fiable et rentable pour les systèmes 5G et à répondre aux besoins croissants de connectivité des utilisateurs.

Implanté à Lannion depuis janvier 2021, Qualcomm Communications SARL prévoit le déploiement d’une plateforme d’innovation 5G/6G pour concevoir des équipements de nouvelle génération adaptés aux bandes 3,5 GHz et 26 GHz et aux verticaux. Autre projet stratégique, l’ouverture du centre d’excellence de Nokia qui a démarré un plan de recrutement de près de 100 personnes à Lannion pour aider les opérateurs télécoms et les entreprises à renforcer la sécurisation des réseaux en conformité avec les recommandations de l’ANSSI. L’ambition de développer une solution française souveraine pour les réseaux privés d’entreprises est, elle, portée par l’Institut de Recherche Technologique b<>com. b<>com propose de redévelopper l’indépendance technologique nationale et européenne dans le domaine. Opérateur de test 5G depuis 2016, b<>com a contribué ces dernières années à 10 projets européens structurants portant sur les technologies 5G et au-delà.

Pour accélérer le développement de ses solutions de réseaux d’entreprises privés 5G flexibles et faciles à opérer, l’Institut a complété ses équipes existantes en Bretagne, en recrutant 60 personnes supplémentaires en 2021, 44 à Lannion, 16 à Rennes. 30 autres recrutements sont prévus d’ici à 2 ans pour soutenir cette ambition.

Des formations spécifiques pour répondre aux enjeux de cybersécurité

L’offre de formation initiale et continue de l’ENSSAT à Lannion s’adapte aux besoins des entreprises pour conforter les ambitions du territoire. Formant chaque année en moyenne 400 doctorants et élèves ingénieurs, l’école propose aux étudiants de dernière année une spécialisation en cybersécurité. Elle va également proposer à la rentrée 2022, en double diplomation, un Master de la CyberSchool, Ecole Universitaire de Recherche (EUR) portée par l’Université de Rennes 1. Par ailleurs, l’établissement a mis au point une formation de référent cybersécurité labellisée par l’ANSSI destinée aux salariés d’entreprises. Visant à acculturer les TPE et PME à la cybersécurité, les futurs référents internes sont formés à l’identification et l’analyse d’éventuelles failles et à la mise en œuvre de démarches de prévention et de protection. D’autres projets d’ouverture de formation sont à l’étude du Bachelor Universitaire de Technologie (BUT) au Mastère spécialisé.

A propos de la Technopole Anticipa

Accélérateur d’innovation, Anticipa est l’interface incontournable des projets d’entreprises innovantes ou industrielles sur l’Ouest des Côtes d’Armor (Lannion Trégor Communauté et Guingamp Paimpol Agglomération). La technopole accompagne et soutient les projets (individuels ou collaboratifs) quel que soit leur stade de maturité (incubation, création, implantation, développement, internationalisation…) et anime les filières par l’organisation de différents événements dédiés (colloque, rencontres, matinales, formation…). Anticipa propose un accompagnement sur mesure et gratuit aux créateurs d’entreprises innovantes ainsi qu’aux dirigeants pour mener à bien leur projet d’innovation ou industriel. Elle co-anime le label French Tech (French Tech Lannion et Brest +).

Association Loi 1901, Anticipa bénéficie du financement de : la Région Bretagne, le département des Côtes d’Armor, Lannion Trégor Communauté, Guingamp Paimpol Agglomération, Nokia, Orange et l’adhésion de près de 200 membres (entreprises, enseignement supérieur, banques-mutuelles, partenaires économiques…).

https://www.technopole-anticipa.com...