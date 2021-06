Technologies digitales : Les innovations irlandaises plébiscitées par les entreprises françaises

juin 2021 par Enterprise Ireland

À l’occasion de l’événement VivaTech qui se tiendra à partir de demain, les acteurs de la tech et de l’innovation sont propulsés sur le devant de la scène. Depuis plusieurs années, l’Irlande s’est fait une place de choix au sein de cet écosystème grâce à son expertise technologique de pointe. De grandes entreprises et organisations françaises font aujourd’hui confiance à la tech irlandaise pour répondre à leurs besoins dans les domaines de la cybersécurité, de la FinTech et de la transformation digitale des entreprises.

L’Irlande, terre d’innovation

Pour Leo Varadkar, vice-Premier Ministre de l’Irlande : « Au cours des 30 dernières années, l’Irlande s’est bâtie une réputation de leader dans le domaine de l’innovation technologique. Un succès permis notamment par l’effervescence des centres de recherche et de développement pour répondre aux besoins évolutifs d’industries en pleine mutation et par l’investissement massif du gouvernement irlandais dans des start-up à fort potentiel. À l’heure où la transformation digitale, accélérée par la crise sanitaire, concerne de plus en plus de secteurs, les entreprises irlandaises sont des partenaires de choix pour accompagner et faciliter cette transition. »

Quand la tech irlandaise répond aux besoins du marché français

« La France a défini des priorités en matière de digitalisation de son économie. Elle met notamment l’accent sur la lutte contre les cyberattaques, l’essor des technologies financières et l’accélération de la transformation digitale des entreprises. Pour atteindre ces objectifs, les solutions de pointe développées par les entreprises de la tech irlandaises seront de précieux atouts. » explique Alanna Clarke, Market Advisor Digital Technologies chez Enterprise Ireland France.

CYBERSÉCURITÉ

Depuis le début de la crise sanitaire, les cyberattaques ont considérablement augmenté : en France, elles ont été multipliées par 4 en 2020 par rapport à l’année précédente. En réaction, l’État français a annoncé le déploiement d’un plan à 1 milliard d’euros pour faire de la lutte contre la cybercriminalité une priorité.

L’Irlande est en mesure d’aider la France à atteindre ses objectifs en matière de cybersécurité. Le pays abrite en effet 50 des plus grandes entreprises de cybersécurité au monde qui collaborent avec des centres de R&D pour développer des solutions de lutte contre les cyberattaques basées sur l’intelligence artificielle.

FOCUS ENTREPRISE

La société irlandaise VigiTrust a développé la solution VigiOne, un logiciel de gestion des risques qui permet aux organisations de s’assurer de la conformité de tous leurs processus aux réglementations en vigueur en matière de sécurité et de protection des données. La technologie de VigiTrust a notamment séduit le groupe hôtelier français Accor qui l’utilise depuis 2015. L’entreprise collabore également avec le groupe Alliance et le Crédit Mutuel.

FINTECH

Le secteur de la FinTech est en forte croissance en France. À l’heure actuelle, 45 % des institutions financières du pays nouent des partenariats avec des sociétés de technologie financière ; un chiffre qui devrait doubler dans les trois à cinq prochaines années.

Les entreprises irlandaises constituent des partenaires de choix pour les institutions financières françaises. Avec son large vivier de professionnels des technologies financières et de sociétés expertes dans les technologies de paiement, aussi appelées « PayTech », l’Irlande se place en moteur de la FinTech à l’échelle mondiale.

FOCUS ENTREPRISE

Sentenial est l’un des principaux fournisseurs européens de solutions de paiement. Sa plateforme de services bancaires Nuapay, qui s’adapte à tous les types les structures, offre l’accès à différentes transactions comme le prélèvement automatique, le paiement instantané, la création de comptes bancaires, l’open banking ou bien encore les mandats électroniques.

L’entreprise irlandaise collaborent avec les plus grandes banques françaises : le Crédit Agricole, la BNP Paribas, le Crédit Mutuel, la Société Générale, la Caisse d’Épargne…

TRANSFORMATION DIGITALE DE L’ENVIRONNEMENT DE TRAVAIL

En France, on estime que la crise sanitaire a accéléré la transformation digitale de plus de 6 ans. Les confinements successifs ont notamment imposé aux entreprises de mettre un coup d’accélérateur à leur digitalisation pour maintenir leur activité et faciliter le travail à distance des collaborateurs.

Avant même la crise sanitaire, les entreprises irlandaises avaient déjà identifié le besoin de développer des solutions capables d’accompagner la transformation numérique de l’environnement de travail pour maintenir une culture d’entreprise, rester compétitif et améliorer la relation client. Des solutions qui ont démontré leur efficacité et séduit de nombreuses entreprises françaises.

FOCUS ENTREPRISE

Origina est le premier fournisseur de support tiers pour les logiciels IBM et HCL. À l’heure où pour de nombreuses entreprises la transformation digitale repose sur l’utilisation de logiciels IBM, Origina met à la disposition de ses clients le support de sa communauté d’experts techniques chevronnés.

Origina travaille avec plusieurs grandes entreprises françaises et européennes telles qu’Airbus, Michelin, Thalès, UBS ou bien encore Novartis.

