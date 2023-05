Technologies de l’information : ce que l’année 2023 nous réserve

février 2023 par Joe Baguley, vice-président et directeur technique, EMEA, VMware

À la lumière de tous ces éléments, voici 5 principales tendances à suivre par les entreprises et leurs dirigeants en 2023 :

1. Le développement durable gagnera du terrain : avec la future Directive sur la publication d’informations en matière de durabilité par les entreprises (CSRD) en Union européenne, les entreprises devront se doter d’outils offrant davantage de transparence quant à leurs objectifs de développement durable.

2. L’entreprise sera définie par la façon de travailler : la guerre entre les partisans du travail au bureau et ceux d’un modèle plus flexible fait rage. L’opposition est encore plus féroce dans le monde du tout numérique où les employés, qui détiennent encore l’essentiel du pouvoir, chercheront à coup sûr un nouvel emploi s’ils ne peuvent pas choisir leur lieu de travail.

3. Le Cloud-first se démodera : le Cloud-first va passer de mode. Selon notre Indice de maturité du multi-Cloud, le Cloud est devenu pour beaucoup tellement chaotique et complexe qu’il ralentit leur progression. Les dirigeants doivent désormais s’appuyer sur de puissantes applications distribuées (y compris en périphérie de réseau), car celles-ci leur permettront de se différencier sur le marché. Ensuite, c’est aux équipes chargées des infrastructures et architectures qu’il reviendra de trouver l’approche adéquate en matière de multi-Cloud, afin de pouvoir créer et sous-tendre de telles applications, ainsi que leurs expériences client et collaborateur.

4. L’interminable quête de l’application-qui-tue pour le métavers : le métavers (ou toute autre version similaire du même concept) fait systématiquement partie des tendances annoncées depuis une décennie, les grandes marques n’ayant de cesse de promettre des expériences de réalité virtuelle révolutionnaires. Malheureusement, ces annonces ne se sont toujours pas matérialisées, et la confiance du grand public est en baisse. De mon point de vue, le potentiel révolutionnaire est bien là, mais il reste encore à trouver le cas d’usage idéal, celui qui suscitera réellement l’engagement des utilisateurs, et les incitera à visiter régulièrement la plateforme pour profiter de nouvelles expériences.

5. Des frontières encore plus floues entre opérateurs et fournisseurs de services Cloud : les opérateurs créent leurs Clouds depuis des années. Cependant, l’industrie réclamant des applications distribuées, plus de choix et des environnements extrêmement flexibles, de plus en plus de fournisseurs de services Cloud se lanceront sur le marché des réseaux, des infrastructures et de la gestion des sites clients. Déjà floue, la frontière entre opérateurs et fournisseurs deviendra encore plus opaque. Le signe d’un futur affrontement ?