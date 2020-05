Technical and Post-Sales Account Manager - Editeur - Package 50k€+30k€

mai 2020 par Elite Cyber Group

Vous avez des bases techniques solides en sécurité/cybersécurité et un contact fréquent avec vos clients ne vous effraie pas, au contraire, car vous êtes un excellent communiquant ?

Vous souhaitez intégrer un acteur leader sur le marché des solutions en cybersécurité ?

Vous souhaitez travailler dans un contexte international et dynamique ?

Vous êtes à la recherche d'un nouveau challenge et les éditeurs de solutions vous attirent ?

Description de la société :Avec plus de 20 années d'expérience dans la cybersécurité, cette société d'origine américaine et côtée au NASDAQ, est un des principaux fournisseurs mondiaux de solutions de sécurité. Spécialisée dans la gestion des vulnérabilités et de la conformité, cette société héberge une suite d'applications au travers de sa plateforme SaaS dans le Cloud.Grâce à son réseau de partenaires dans le monde, mon client compte aujourd'hui +12.200 clients dans plus de 130 pays et sa présence mondiale est assurée au travers de ses 1.200 employés dans les 48 bureaux. En France, mon client compte aujourd'hui 73% du CAC40 parmi ses clients, en plus de son champ d'actions aussi auprès des PMEs françaises.Description de la mission :Mon client recherche son futur Post-Sales Technical Account Manager (TAM) pour intégrer l'équipe en charge de ses clients type PME (de 1 à 5.000 employés).Votre rôle sera composé de deux volets importants, à savoir assurer un service technique post-sales de qualité auprès de votre portefeuille de clients et contribuer au développement du business auprès de ces mêmes clients.-Le candidat idéal sera en mesure d'établir une relation solide avec son portefeuille de clients, en suivant étroitement leurs activités, en identifiant des opportunités de croissance, et en gérant de A à Z le cycle technique et commercial ;-Sur le volet technique, vous serez en charge de tester, comprendre et implémenter les solutions de sécurité en phase avec l'environnement IT de vos clients ;-Sur le volet commercial, il vous sera demandé de conduire des présentations technico-commerciales en fonction de votre interlocuteur, gérer et suivre des Proof of Concepts, et monitorer votre activité commerciale (gestion du CRM, forecasts, reportings,…). Des déplacements occasionnels seront à prévoir dans le cadre de visites sur site, participation à des salons ou conférences.Vous serez un point de contact avec les équipes de Product Management, Marketing et Ingénierie pour répondre aux attentes de vos clients.Compétences techniques attendues :- 3 ans d'expérience en tant qu'ingénieur cybersécurité, ingénieur sécurité réseaux, ou sur un poste technico-commercial spécialisé sur les solutions de cybersécurité. Vous justifiez d'une expérience chez un éditeur, un intégrateur, un revendeur à valeur ajoutée ou une ESN- Mon client étant spécialisé sur la gestion de vulnérabilités et la mise en conformité, une sensibilisation à ses problématiques est nécessaire.- Vous connaissez les produits et technologies liées à la sécurité (ex : Firewalls, IDS/IPS, DDos, VPN, Web application Firewall, etc)- Bonne connaissance des protocoles data networking, TCP/IP, routing et switching.- Vous êtes aussi familiarisé avec les politiques de compliance, les audits, normes iso, etc..- Vous avez déjà travaillé sur des technologies CloudSoft-skills attendues :- Vous êtes un vrai communicant.- Vous êtes autonome et dynamique, et savez être force de proposition.- Vous savez résoudre des problèmes- La société étant américaine la maîtrise courante de l'anglais est indispensable pour mener à bien vos missions.Vous avez le profil et êtes à la recherche d'un nouveau challenge dans la cybersécurité avec un volet Account Management ?Postulez ou envoyez votre CV à l'adresse suivante : amelie.d@elitecyber-group.com, je vous recontacterai dans les meilleurs délais pour échanger ensemble.

Salaire : 50k€ fixe +30k€ variable

Date annonce : 25/05/2020

Date de debut : 25/05/2020

Lien pour postuler : https://apply.jobadder.com/eu1/3099...

Lien : https://elitecyber-group.com/cyber-...