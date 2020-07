Tech Lead Cybersecurity Project - Young Graduate - Client final

juillet 2020 par Elite Cyber Group

70% expertise technique – 30% chefferie de projet

Typologie projet : 900-1200 heures en moyennes ; 15 à 20 projets/an

Desgin technique des solutions

Mise en œuvre les mesures de sécurité requises

Définition des tests de vérification associés et garant de la traçabilité des exigences de sécurité du SI

Accompagnement cybersécurité sur tout le cycle de vie du projet

Mener des audits organisationnels et techniques Cyber

Contribuer à la création d'offres en apportant votre connaissance des applications client

Vous travaillerez régulièrement en collaboration avec les technical leader projetc, les projects managers, les responsables de lots techniques ainsi que les responsable tenders clients

Courts déplacements (10%) en France et à l'étranger.

Formation Ecole d'Ingénieur (informatique / réseau, cybersécurité)

Au minimum une première expérience significative de la cybersécurité , de préférence en milieu industriel (alternance, apprentissage, stages)

Maîtrise technique des contrôles des réseaux IP, réseaux industriels, administration système, technique de protection (durcissement, cryptographie, PKI, ségrégation réseau, IDS, pare-feu, SIEM ...)

Connaissance des référentiels et référentiels de cybersécurité: ANSSI, LPM, ISO / IEC27001 / 2, IEC62443, NIST

Connaissance des méthodologies d'analyse des risques: EBIOS ou similaire (ISO / IEC27005)

Connaissance des certifications CISSP, ISO2700x, GSEC, IEC62443.

Anglais courant indispensable (écrit et oral). La maîtrise d'une autre langue est un plus.

Salaire : 35k€-45k€

Date annonce : 17/07/2020

Date de debut : 17/07/2020

Lien pour postuler : https://apply.jobadder.com/eu1/3099...

Lien : https://elitecyber-group.com/cyber-...