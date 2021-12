Tech Lead Cybersécurité/Expert PAM - Client final (CDI - Lille)

Vous avez 3-5 ans d'expérience dans le domaine

Vous possédez des compétences avérées sur les concepts et technologies autour du Privilège Access Management

Vous maîtrisez les thématiques réseaux et systèmes (administration server, firewalling, etc …)

Vous maîtrisez les mécanismes du protocole SSH

Vous savez développer en utilisant les plateformes et technologies suivantes: python / Terraform

Anglais: lu, parlé, écrit

Description de la société :Mon client (client final) est un Groupe français très présent à l'international et un des leaders de la Grande Distribution spécialisée dans l'amélioration de l'habitat. Mon client regroupe un ensemble de 26 marques dans 13 pays. Dans le cadre des besoins sécurité croissants du Groupe, mon client cherche aujourd'hui à intégrer un Tech Lead cybersécurité/Expert PAM pour travailler au sein du domaine Défense Solutions (Cybersécurité). Vous intègrerez l'équipe composée d'experts sur chaque produit dans le domaine des PAM, EDR, Proxy, PKI/CA.Vous travaillerez dans un environnement technologique riche et exigeant qui vous permettra de monter en compétences et ferez partie d'une équipe humaine et collaborative.Le poste est basé au siège du Groupe à Lille (+1.000 personnes sur site) avec une fréquence en télétravail.Description de vos missions :En tant que Tech Lead cybersécurité/Expert PAM, vous ferez partie des équipes IT et Data qui ont pour mission de faire évoluer le modèle IT et bâtir les écosystèmes digitaux utiles et modulaires du Groupe.En tant que Tech Lead cybersécurité/Expert PAM, vous intègrerez le domaine Defense solutions de la Plateforme Globale Tech & Data. Le domaine Defense Solutions (Cybersécurité) a pour objectif de défendre le développement du Groupe en simplifiant la sécurité dans les produits digitaux, mais également en proposant des produits permettant la détection et le traitement d'incident cybersécurité, la défense contre les menaces ciblant les marques du Groupe et les clients finaux.Plus précisément vous intègrerez l'équipe qui gère le build et le run, la MCO, le run niveau 3 et le support de plusieurs produits en apportant votre vision et votre expertise technique (sur les produits PAM et Proxy en particulier).Vos missions principales seront :-Vous participez à l'élaboration de la stratégie de plusieurs produits en apportant votre vision et votre expertise technique (sur les produits PAM et Proxy en particulier)-Vous animez la roadmap des évolutions techniques des produits à mettre en place, en prenant en compte les contraintes et opportunités-Vous proposez des solutions techniques en adéquation avec les besoins du groupe-Vous participez au cadrage et à la rédaction des dossiers d'architecture technique des évolutions à mettre en place, et mettez en œuvre ces évolutions avec un haut niveau de qualité-Vous participez à l'industrialisation des opérations (prise en compte des incidents rencontrés afin de continuellement améliorer la qualité de service tout en réduisant les coûts d'exploitation)-Vous accompagnez la montée en compétences de l'équipe-Vous accompagnez les utilisateurs des produits du domaine-Vous êtes co-responsable du niveau de qualité de service et a de l'animation la démarche d'acculturation aux pratiques DevOps au sein des équipes-Vous mettez en place du reporting pour rendre compte de l'activité de l'équipe-Vous participez au run transverse des produits du domaine (astreintes)Environnement technique :-Sécurisation de l'accès à l'administration serveurs (PAM)-Protection des devices (EDR)-Protection du surf internet (Proxy)-Certificats web interne + externe (PKI / CA)-Gestionnaire de mot de passe-Produit de sensibilisation-Monitoring et réponse à incident CybersécuritéProfil recherché :

Salaire : 55/65k€ package selon profil

