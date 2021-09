Tech Data va distribuer les solutions de cybersécurité Cynerio pour le secteur de la santé en Europe

septembre 2021 par Marc Jacob

Tech Data, une TD SYNNEX, annonce un accord européen de distribution des solutions Cynerio, un fournisseur de solutions de cybersécurité pour l’IoT (Internet des objets) dans le secteur de la santé. Sa plateforme de cybersécurité IoT permet aux établissements de santé d’exploiter en temps réel des informations cliniques contextualisées et des informations en temps réel pour identifier et gérer les risques, optimiser les fonctionnalités des dispositifs et assurer la sécurité des patients, ainsi qu’un fonctionnement fluide.

Des recherches relèvent une augmentation significative des attaques par logiciels rançon chez les prestataires de services de santé au cours des 12 derniers mois. Les dispositifs médicaux connectés et IoT non sécurisés augmentent la surface d’attaque et, précisément parce qu’il s’agit de dispositifs médicaux, posent un danger majeur pour la sécurité des patients et la continuité opérationnelle des hôpitaux. La plateforme Cynerio permet d’établir une vue d’ensemble de l’activité des dispositifs et des corrélations entre les flux de télémétrie des dispositifs, des workflows cliniques et les menaces externes.

Cynerio a été nominé leader de la sécurité des dispositifs médicaux connectés par Forrester Research et Cool Vendor dans le rapport sur la sécurité des systèmes cyber-physiques 2020 de Gartner.