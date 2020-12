Tech Data reçoit le prix du « Distributeur de l’année » lors de Vertiv Partner Summit

décembre 2020 par Marc Jacob

Tech Data a reçu le prix du « Distributeur de l’année » lors du sommet annuel de Vertiv dédié aux partenaires EMEA. Vertiv, fournisseur mondial de solutions d’infrastructure critiques et de continuité informatique, a réuni virtuellement plus de 600 experts et partenaires de la zone EMEA pour échanger sur les tendances du marché, de présenter ses dernières innovations et de récompenser ses partenaires. Tech Data s’est distingué en recevant le prix de « Distributeur de l’année » en France, pour ses compétences commerciales et techniques de premier plan dans la distribution des technologies et des services Vertiv.