Tech Data nommé distributeur agréé de Google Glass Enterprise Edition 2 en Europe

décembre 2020 par Marc Jacob

Glass Enterprise Edition 2 a été conçu pour améliorer la productivité et la communication en temps réel pour les professionnels de terrain et de première ligne dans différents secteurs tels que la distribution, la fabrication, la santé, les services de réparation et la logistique. Ce périphérique portable, conçu par Google, permet d’obtenir de l’aide en un simple coup d’œil ou par commande vocale, et peut être porté toute la journée, pour maintenir une communication bidirectionnelle, accéder à des formations ciblées et résoudre d’éventuels problèmes grâce à la fonctionnalité « voir ce que je vois ».

Glass Enterprise Edition 2 fonctionne avec de nombreuses solutions logicielles sélectionnées en fonction des modalités d’utilisation. Tech Data peut aider les partenaires à créer des solutions personnalisées pour répondre à des scénarios spécifiques en s’appuyant sur son offre très étendue de produits logiciels, ainsi que la plateforme Tech Data Software Store pour le provisionnement, les licences et les renouvellements.