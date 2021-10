Tech Data nommé Distributeur de l’année à l’occasion de la remise de prix ChannelWatch 2021 de CONTEXT

octobre 2021 par Marc Jacob

Les partenaires français du réseau de distribution ont élu Tech Data Distributeur de l’Année lors du récent sondage CONTEXT ChannelWatch 2021. En plus de cette distinction, Tech Data France a également été nommé meilleur Distributeur pour les catégories

• Best Logistics Distributor

• Best AV Distributor

• Best Unified Communication Distributor.

Ces quatre prix s’ajoutent à la liste de ceux attribués précédemment par CONTEXT à Tech Data France, au cours des années précédentes.

ChannelWatch est une étude en ligne menée par CONTEXT auprès des revendeurs de solutions IT. Elle analyse chaque année le comportement, les opinions et les attitudes de plus de 7 000 revendeurs IT à travers l’Europe. Dans le cadre de ce sondage, les revendeurs de chaque pays peuvent nominer les distributeurs avec lesquels ils travaillent afin de désigner les « Distributeurs de l’année » sur des critères de service clés. .