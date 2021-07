Tech Data est lauréat du prix Partenaire Microsoft de l’année 2021, Partenaire-fournisseur indirect

juillet 2021 par Marc Jacob

« Nous avons la chance d’avoir un partenaire clé tel que Microsoft qui reconnaît la valeur de la mutualisation des efforts dans l’écosystème technologique », explique Rich Hume, CEO de Tech Data. En partenariat avec Microsoft, Tech Data met à la disposition d’une communauté internationale de clients, des technologies, des solutions et des services essentiels pour les accompagner au cours de leur transformation numérique. Nous avons pour ambition d’unifier des solutions IT offrant des résultats tangibles aux clients dès aujourd’hui en créant les conditions de la croissance de demain. Notre succès à cet égard, résulte d’un partenariat avec Microsoft et notre offre très large de collaborations stratégiques et collaboratives avec les meilleurs fournisseurs de technologies. »

« L’année dernière, nous avons conçu et appliqué des programmes accessibles et ciblés pour aider les clients de Tech Data à faire évoluer leur présence sur le marché au cours d’une période de transformation numérique sans précédent », explique Sergio Farache, EVP, Stratégie, Innovation, Cloud et technologies de nouvelle génération chez Tech Data. « De la préparation à l’exécution, nous avons aidé nos partenaires à développer leur activité Microsoft et implémenter de nouveaux modèles métier, pour offrir des services à valeur ajoutée répétables autour de la solution Microsoft Modern Work et de la pile de sécurité, déployer des solutions Click 2 Run™ automatisées et développer de nouvelles solutions en appliquant une méthodologie modulaire. »

D’autres prix ont été présentés dans plusieurs catégories et avec des candidats provenant de plus de cent pays. Tech Data a été reconnu pour ses solutions et services exemplaires dans la catégorie Fournisseur indirect.

Le prix Partenaire-fournisseur indirect de l’année récompense l’excellence des partenaires pour la transformation du modèle métier transactionnel classique en un modèle de fournisseur de solutions intégrales reposant sur la valeur et accessibles à grande échelle par les revendeurs pour augmenter l’utilisation, la consommation et l’acquisition de clients à tous les niveaux du canal partenaires.

« J’ai le plaisir d’annoncer les gagnants et les finalistes du prix Partenaire Microsoft de l’année 2021 », déclare Rodney Clark, vice-président de la division Solutions partenaires mondiaux, canaux de distribution et responsable canaux chez Microsoft. « Ces partenaires remarquables ont fait preuve de leur engagement à créer des solutions hors pair pour les clients, du cloud à la périphérie, qui reflètent le meilleur de notre écosystème. »

Le Prix Partenaire Microsoft de l’année récompense les succès et les innovations les plus remarquables de partenaires provenant de 100 pays et appartenant à différentes catégories.