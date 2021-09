Tech Data, en partenariat avec Microsoft, lance sa boutique Education et son Club Revendeur Education

septembre 2021 par Marc Jacob

Le marché IT de l’Education est en pleine croissance, porté par les besoins d’équipements des établissements pour l’enseignement à distance, et par le plan de relance du Ministère de l’Education Nationale pour la continuité pédagogique, visant à la généralisation du numérique éducatif, et ce afin d’assurer la continuité pédagogique et administrative.

Dans ce contexte, Tech Data et Microsoft proposent des offres produits et des outils 100% dédiés à l’Education, pour aider les revendeurs à concevoir simplement et rapidement des solutions complètes pour les établissement d’enseignement.

Via la boutique Education sur Intouch, les revendeurs peuvent désormais non seulement accéder en un clic aux solutions Microsoft Education mais aussi construire des offres complètes multimarques dédiées à l’enseignement en présentiel et en distanciel. En effet, cette boutique permet d’accéder directement aux solutions Education du catalogue Tech Data - des licences Microsoft Education à tout l’équipement matériel nécessaire pour la classe ou le travail de l’élève à la maison (PC, casques, accessoires, tableaux numériques, etc…). Les revendeurs auront aussi accès aux différentes services à valeur ajoutée de Tech Data tels que TaaS, La solution complète de financement qui propose un service de location, et TD Renew, la solution de reprise de matériel. Ces services ont pour objectif d’aider les revendeurs à monter leurs offres en mode DaaS.

Par ailleurs, les revendeurs qui le souhaitent, peuvent adhérer gratuitement au Club Revendeurs Education Tech Data et Microsoft, et ainsi recevoir régulièrement du contenu d’actualité et des offres commerciales privilégiées, et utiliser les assets marketing et les kits de communication end-users mis à disposition. Cette adhésion aidera les revendeurs à mieux appréhender les spécificités des devices Education et la valeur ajoutée de Windows 10 Education et de Microsoft 365 …