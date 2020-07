Tech Data distribue les solutions NETGEAR Insight de Cloud Networking

juillet 2020 par Marc Jacob

NETGEAR Insight permet de créer un écosystème réseau intelligent grâce à une solution très complète de gestion à distance des réseaux et des périphériques. Grâce à Insight, les entreprises gèrent et surveillent à distance leur matériel et leurs services depuis le portail cloud ou l’application mobile Insight, offrant ainsi une configuration plug-and-play et une expérience utilisateur simplifiées. Couvrant des scénarios de configuration et réseau différents, l’application Insight prend tout en charge, des réseaux les plus basiques aux environnements multilocataires et multi-rôles.