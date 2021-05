Tech Data distribue la solution Taegis™ XDR de Secureworks en Europe

mai 2021 par Emmanuelle Lamandé

La plateforme Taegis de Securework unifie les mesures de détection et de réponse sur les terminaux, les réseaux et le Cloud. Cette solution s’appuie à la fois sur des algorithmes d’analyse avancée et sur les remontées d’informations des communautés, ainsi que sur la détection et le traitement par IA de plus de 1 400 cas de réponse, pour détecter les cyberattaques, procéder à des investigations et pour y répondre.

Afin d’aider ses partenaires à créer une source de revenus basée sur la technologie de Secureworks, Tech Data donne accès à des programmes et des ressources de montée en compétences. Cela inclut une évaluation de la cybersécurité développée par Tech Data avec Canalys ; l’accès au programme Practice Builder de Tech Data permettant à ses partenaires d’adopter de nouveaux business modèles et d’acquérir une expertise sur les segments technologiques en forte croissance ; une formation commerciale et marketing sur la plateforme Channel Academy de Tech Data, incluant la formation technique de l’équipe Academy du distributeur et l’accès à une gamme flexible de solutions de financement pour accélérer les investissements des partenaires.

Les produits et les services couverts par l’accord de distribution incluent Secureworks Taegis XDR (Extended Detection and Response), Secureworks Taegis Managed XDR, Secureworks Taegis VDR et Secureworks Incident Management Retainer, pour la prévention et le traitement en urgence des réponses aux incidents.