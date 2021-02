Tech Data devient le distributeur européen des solutions de Komprise

février 2021 par Marc Jacob

Tech Data annonce la signature d’un contrat paneuropéen pour offrir les solutions de Komprise. Les solutions Komprise de gestion intelligente des données permettent de gérer de gros volumes de données non structurées et d’analyser, mobiliser et utiliser facilement les données de fichiers et d’objets distribuées sur différents systèmes cloud et hybrides.

Ce contrat entre Tech Data et Komprise intervient à une période où les équipes IT doivent faire face à la complexité des données gérées qui explose, dans la mesure où il faut traiter des systèmes cloud et des fournisseurs de stockage multiples. Komprise est une solution élastique de gestion intelligente des données qui accompagne les services IT lors de la migration de charges de travail volumineuses ou du déplacement de données d’une classe ou d’un niveau de stockage à l’autre pour optimiser les coûts grâce à des procédures automatisées.

La plateforme Komprise ouvre des possibilités d’intégration avec la plupart des fournisseurs de stockage et cloud de Tech Data, et permet de concilier l’analyse prédictive, la mobilité et la transparence sur l’infrastructure matérielle des données. Du point de vue des clients, comprendre les données et choisir leur lieu de stockage est un facteur clé de la transformation numérique, de la mise en place d’un cloud hybride et du cycle de vie des données.