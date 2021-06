Tech Data annonce un nouvel accord de distribution avec Hitachi Vantara

juin 2021 par Marc Jacob

Tech Data annonce la mise en place d’un accord de distribution pour les solutions Hitachi Vantara. Désormais les partenaires de Tech Data vont pouvoir commercialiser l’ensemble des produits du portefeuille Hitachi Vantara comprenant des solutions de stockage haut de gamme, de gestion des opérations informatiques, de protection des données, de gestion et d’analyse des données, d’IoT industriel et de vidéosurveillance. Autant de solutions qui aident les moyennes et grandes entreprises à gérer efficacement leurs données et leurs applications.