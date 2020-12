Tech Data annonce un nouvel accord de collaboration stratégique avec AWS en Europe

décembre 2020 par Marc Jacob

Tech Data annonce un nouvel accord de collaboration stratégique (SCA) avec Amazon Web Services (AWS). Cet accord porte sur la mutualisation des investissements en ressources et en expertise de Tech Data et AWS pour permettre aux entreprises d’accélérer leur propre transformation digitale et renforcer l’offre de services cloud AWS à destination des PME européennes.

Dans le cadre de ce contrat pluriannuel, Tech Data va mettre en place dans chaque pays des équipes composées de ressources commerciales et d’experts techniques spécialisés et certifiés AWS. Ces équipes locales travailleront en étroite relation avec une équipe centrale renforcée, réunissant des architectes cloud et des experts service, ainsi que des ressources dédiées au marketing et à la gestion de projets.

Tech Data renforcera son offre AWS par une gamme de Professional Services et Managed Services, ainsi que des solutions multifournisseurs axées sur AWS. La plateforme StreamOne qui permet de gérer les abonnements cloud, leurs renouvellements et la facturation, jouera un rôle central pour permettre aux entreprises de commercialiser leurs solutions de façon aussi rapide qu’efficace. D’autre part, Tech Data met en œuvre des outils d’adoption propres à AWS, ce qui inclut l’Assessment, la formation et le développement de solutions, qui apportent aux partenaires les outils, les connaissances et les ressources indispensables pour accélérer leurs activités AWS.

Cette collaboration est déjà actée au Royaume-Uni, en Italie, en Turquie et en Espagne, et prendra effet dans les autres filiales européennes de Tech Data au cours des prochains mois.