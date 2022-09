Tech Data annonce un accord de distribution avec Pure Storage en France, au Royaume Uni et en Irlande

septembre 2022 par Marc Jacob

Dès à présent, l’ensemble du portefeuille de solutions avancées de gestion et de stockage des données de Pure Storage est disponible chez Tech Data, ce qui permet à nos partenaires, Intégrateurs de Solutions et Revendeurs désireux de développer les offres de Pure Storage d’accéder à l’expertise de Tech Data – expertise technique, expertise de développement commercial et marketing et enfin bien sur expertise logistique et de financière.

L’ajout de Pure Storage complète le portefeuille actuel de produits d’infrastructure de Tech Data et élargit le choix pour les partenaires et leurs clients. En travaillant avec Tech Data, les intégrateurs de systèmes et les fournisseurs de solutions peuvent offrir à leurs clients une proposition complète de bout en bout, depuis les serveurs, les réseaux et le stockage sur site jusqu’aux options de cloud privé et public et à la gestion et l’orchestration complètes des infrastructures hybrides.

En outre, grâce à ses offres de services professionnels, Tech Data peut aider ses partenaires à fournir des services de conseil et d’assistance continue et des services gérés, comblant ainsi les lacunes en matière de compétences et leur permettant d’offrir davantage de valeur à leurs clients et de développer leurs activités.

Tech Data travaillera à la fois avec les partenaires existants de Pure Storage et cherchera à étendre la présence du fournisseur dans les secteurs des entreprises et des moyennes entreprises.

Pure Storage dispose d’un solide portefeuille de solutions de gestion des données qui offre une véritable expérience du cloud. Il permet aux clients de tirer le meilleur parti de leurs données tout en réduisant la complexité et les coûts de gestion de l’infrastructure sous-jacente. En outre, l’ensemble du portefeuille de Pure Storage est proposé sous la forme d’un véritable stockage en tant que service (Storage as-a-service), ce qui donne aux clients la souplesse nécessaire pour répondre à l’évolution des besoins en matière de données, à la vitesse et à l’échelle, qu’ils déploient des charges de travail classiques, des applications plus modernes, des conteneurs, etc. Sur le plan du développement durable, la technologie de Pure Storage contribue de manière significative à la réduction des émissions des datacenters grâce à ses solutions écologiques qui permettent aux clients de réduire leur empreinte énergétique.