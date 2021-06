Tech Data annonce la nomination de Laurent Parpet au poste de Directeur Général Adjoint, en charge du Commerce

juin 2021 par Marc Jacob

Tech Data France annonce la nomination de Laurent Parpet au poste de Directeur Général Adjoint, en charge du Commerce, au 1er juillet. Laurent Parpet prend la Direction des équipes commerciales transverses (Global Sales Force) à laquelle s’ajouteront des missions plus élargies. Il remplacera Sylvain Nacmias, qui a accompagné Tech Data France dans son développement pendant plus de 30 ans, et qui prendra sa retraite prochainement.