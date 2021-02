Tech Data annonce l’acquisition de Finance Technology

février 2021 par Marc Jacob

La plateforme Finance Technology permet aux partenaires de gérer leur processus TaaS tout au long du cycle de vie du produit technologique et de communiquer directement avec les acteurs clés de ce processus, notamment les banques, les garants de rachat et les partenaires de reprise, pour des approbations plus rapides et plus agiles.

Les revendeurs, les commerçants et les opérateurs peuvent intégrer cette plateforme en marque blanche, de façon transparente, dans leurs environnements en ligne ou en magasin, ou utiliser une API pour offrir une solution de financement TaaS avec un apport minime. Les partenaires bénéficient également d’opportunités de ventes croisées et additionnelles et peuvent ainsi proposer des accessoires et des services de plus grande valeur.