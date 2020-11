Tech Data France remporte les prix du meilleur distributeur logistique et du meilleur distributeur retail 2020 décernés par Context ChannelWatch

novembre 2020 par Marc Jacob

Dans le cadre de l’édition 2020 du Distributor of the Year, Tech Data France reçoit 2 prix CONTEXT ChannelWatch dans la catégorie logistique ainsi que dans la catégorie retail.

Pascal Murciano, Président de Tech Data France commente « Dans ce contexte aussi singulier, nous sommes particulièrement fiers de recevoir ces prix de la part de Context et de nos partenaires revendeurs. La logistique et le retail ont été des points névralgiques et sources de toutes les tensions lors du premier confinement en mars. Plusieurs mesures ont été prises pour accompagner au mieux nos partenaires. Ces prix récompensent notre stratégie de Lean mise en place depuis fin 2019, ainsi que le bien-fondé de notre plateforme InTouch. Ces prix récompensent l’incroyable travail de chacun de nos salariés qui, grâce à leurs efforts constants et leur fort degré d’implication à tous les niveaux, ont permis de maintenir les activités de nos partenaires à flot. »

Howard Davies, PDG et co-fondateur de CONTEXT déclare « Nous sommes ravis de voir Tech Data France remporter les prix du "Meilleur distributeur logistique" et du « Meilleur distributeur retail » décerné par Context ChannelWatch. La logistique ainsi que le retail sont, et ce encore plus dans le contexte actuel, d’une importance cruciale dans un secteur où le rôle des distributeurs est essentiel au maintien de l’activité des revendeurs. Ces prix soulignent l’expertise de Tech Data en la matière qui en fait l’un des points forts de sa relation avec ses partenaires revendeurs. »

CONTEXT ChannelWatch est l’une des plus grandes enquêtes en ligne au monde auprès des revendeurs informatiques. Elle permet, chaque année, de mieux comprendre le comportement, les opinions et les attitudes d’un panel de plus de 7 000 revendeurs informatiques chaque année. En France, près de 600 revendeurs ont participé à l’enquête cette année. Dans le cadre de l’enquête, les revendeurs de chaque pays désignent les distributeurs avec lesquels ils travaillent pour le prix CONTEXT ChannelWatch Distributor of the Year.