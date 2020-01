Tech Data France nomme Mathilde Bluteau, Directrice Générale Advanced Solutions

janvier 2020 par Marc Jacob

Mathilde Bluteau succède à Joël Pera. Dotée de plus de 25 ans d’expérience dans le monde de l’informatique, elle a fait ses premières armes chez EDS (Electronic Data Systems) avant de rejoindre Cisco, PeopleSoft puis Apple et Microsoft à des postes de Directrice Financière de filiale et Europe, et de Directrice Commerciale. Depuis 2016 elle évolue dans le monde des entreprises françaises, d’abord chez Geodis (Directrice Financière de la branche Freight Forwarding) puis chez Econocom en charge des fonctions de support.

Mathilde Bluteau est diplômée de Paris School of Business (PSB), Option Finance.