TeamViewer s’intègre à IBM Maximo

avril 2020 par Marc Jacob

TeamViewer annonce son intégration avec les solutions Maximo Enterprise Asset Management (EAM) et Asset Performance Management (APM) d’IBM. Cette intégration permet aux organisations d’assurer le support et la maintenance à distance des actifs numériques de leurs objets connectés à Internet (IoT) depuis n’importe quel endroit sans avoir besoin de recourir à des ressources de maintenance sur site. Cela permet d’améliorer considérablement la disponibilité des actifs et de réduire les coûts grâce à une gestion centralisée.

En raison de la forte répartition des sites de production au niveau mondial, les entreprises investissant davantage dans les actifs physiques et numériques ont du mal à préserver leur efficacité opérationnelle. La transformation numérique et les appareils IoT ont pour objectifs de donner plus de visibilité et de contrôle aux organisations, mais le suivi des données, capteurs ou, autres informations ainsi que le contrôle d’opérations disparates constituent un défi majeur. TeamViewer peut fournir cette surveillance et cet accès numérique depuis n’importe quel endroit dans le monde, augmentant ainsi l’efficacité, améliorant la conformité réglementaire et répondant aux exigences de sécurité.

TeamViewer s’intègre de manière transparente à IBM Maximo, permettant ainsi aux entreprises de surveiller et de visualiser les données des capteurs en temps réel et d’agir sur les informations si nécessaire. Autrement dit, ils peuvent connecter et dépanner à distance les terminaux gérés par Maximo. Les administrateurs informatiques peuvent alors résoudre les problèmes en temps réel comme s’ils étaient physiquement devant les appareils, et même se connecter au terminal distant pour un accès complet au niveau de la ligne de commande.

Parmi les avantages, nous pouvons citer :

L’augmentation de l’efficacité du personnel de maintenance et d’assistance à distance

L’amélioration de la production et la diminution du temps des résolutions des problèmes techniques

La réduction des coûts de maintenance grâce à une maintenance plus précise et transparente à distance

Une intégration personnalisable en fonction des besoins des clients

Une meilleure efficacité opérationnelle pour les actifs à travers le monde

IBM Maximo est une plateforme intégrée qui utilise des outils analytiques et des données IoT pour améliorer la disponibilité opérationnelle et réduire les risques. Désormais, les cadres dirigeant chargés des opérations et des technologies disposent des outils nécessaires pour administrer des actifs physiques de grande valeur avec une visibilité et un contrôle dans toute l’entreprise afin d’optimiser les performances, de prolonger le cycle de vie des actifs et de réduire les temps d’arrêt et les coûts opérationnels.