Team Leader Sécurité

juillet 2020 par Elite Cyber Group

Team Leader Sécurité (H/F) – Tours



Afin de soutenir la croissance de notre client, nous recherchons un(e) Team Leader Sécurité. Expérimenté(e) et fin connaisseur(se) de l'IT, vous avez le goût des challenges et souhaitez participer au développement de nos agences.



En tant que Team Leader Sécurité, vous êtes rattaché au RSSI et assurez le management de l'équipe Sécurité, qui agit sur deux fronts :



Technique, à travers l'exercice de son expertise en infrastructure (système, réseau, stockage), développement logiciel, cryptographie, techniques d'attaque et de défense



Organisationnel, à travers l'application des bonnes pratiques inspirées des normes nationales et internationales, et dans le respect des lois et des contraintes réglementaires.



Le Team Leader Sécurité a une double orientation



Environnements technologiques et organisationnels :



Interne, tournée vers le système d'information de notre client, ses processus métier, ses employés et ses sous-traitants

Externe, tournée vers les systèmes d'information, les processus métier, les employés et les sous-traitants des clients de notre client.



3 lignes de services : Cloud (privé et public), Infogérance et Développement logiciel

Conformité ISO 27001, ISAE 3402, RGPD, SecNumCloud

Outils : gestion de vulnérabilités, SIEM, Bastion, chaines CI/CD, EDR, équipements de filtrage réseau



Profil :



Vous avez au moins 5 ans d'expérience dans la sécurité des systèmes d'information Certifications appréciées :



CISSP et/ou CompTIA Security+

ISO 27001 Lead Implementer et/ou Auditor

AWS Security Specialty et/ou Azure Security Engineer

GPEN et/ou CEH



Niveau d'anglais souhaité : score TOEIC minimal 750 ou équivalent

Salaire : 65000

Date annonce : 28/07/2020

Date de debut : 28/07/2020

