Tata Power Delhi Distribution Limited collabore avec OpenText pour soutenir les collaborateurs à distance et les consommateurs pendant la pandémie

février 2021 par Marc Jacob

OpenText™ annonce que Tata Power Delhi Distribution Limited, compagnie d’électricité desservant une population de 7 millions de personnes dans le nord de Delhi (Inde), a mis en place OpenText™ Documentum™ dans le cadre de son parcours de transformation numérique et de sa réponse à la Covid-19. Avec l’aide de Documentum, Tata Power-DDL a pu automatiser des processus complexes, centrés sur l’information, maintenir la productivité et faire progresser les activités critiques pendant la pandémie.

« Le parcours d’innovation numérique de Tata Power-DDL a posé des bases qui lui ont permis de s’adapter et de répondre rapidement à ses besoins internes et à ceux de ses clients externes en temps de crise », déclare Muhi Majzoub, Chief Product Officer d’OpenText. « Nous sommes fiers de participer au travail de Tata Power-DDL pour aider à maintenir les personnes et les communautés connectées et en sécurité ».