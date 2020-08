Tata Communications lance une « Expérience numérique connectée et sécurisée »

août 2020 par Marc Jacob

La pandémie a contraint les entreprises du monde entier à s’adapter du jour au lendemain afin de survivre à cet énorme bouleversement dans le quotidien de chacun. Aujourd’hui, à l’heure où de nombreux pays sortent prudemment de leur confinement, les organisations cherchent à revoir et restructurer leurs opérations pour évoluer dans un nouvel environnement.

L’offre SCDx de Tata Communications a pour but de répondre à la quête croissante à travers le monde de nouveaux modes de fonctionnement dans un contexte marqué par la hausse massive du télétravail, l’augmentation des risques de sécurité, le passage au commerce en ligne, et la généralisation des expériences sans contact pour les salariés, clients, et autres partenaires d’approvisionnement. SCDx apportera un soutien aux entreprises recourant actuellement à des remèdes courtermistes, qu’il s’agisse d’applications grand public ou des connexions Internet privées des employés. Les organisations bénéficieront ainsi de solutions complètes, sécurisées et de classe professionnelle répondant aux défis d’aujourd’hui et de demain.

SCDx réunit trois offres :

• Secure Connected Digital Workplace permet aux employés de bureau ou de terrain de travailler de façon transparente et sécurisée de n’importe où, grâce à des solutions automatisées, évolutives et haute performance.

• Digital Customer Experience Platform offre aux particuliers la même expérience client qu’en boutique grâce à des solutions de gestion commerciale et d’assistance en vidéo créées pour garantir un engagement de qualité supérieure.

• À l’heure où les chaînes d’approvisionnement sont de plus en plus transparentes et tournées vers le numérique, SCDx fournira à son écosystème un accès sécurisé à des applications essentielles, ainsi que des performances nettement améliorées.

Avec son offre Secure Connected Digital Workplace, Tata Communications fournira un éventail de services aux entreprises cherchant à améliorer et à protéger l’expérience collaborateurs. Ces organisations bénéficieront d’un accès sécurisé, haute performance et intransigeant (zero-trust) grâce à un partenariat avec NetFoundry, filiale en propriété exclusive de Tata Communications. Les employés travaillant à domicile pourront ainsi accéder à leurs applications et données dans le cloud, quel que soit l’appareil ou la connexion, et avec des performances triplées, voire décuplées. Tous ces atouts seront essentiels pour les entreprises souhaitant effectuer leur transformation digitale et franchir un palier en matière de télétravail. Elles auront ainsi l’assurance que leurs employés pourront accéder de façon sécurisée à leurs documents et applications, tout cela avec une expérience de classe professionnelle (même avec leur connexion Internet haut débit personnelle).

Secure Connected Digital Workplace de Tata Communications proposera également des solutions de collaboration et de sécurité de classe professionnelle. Les équipes virtuelles seront en mesure de coopérer sans compromis, et pourront profiter de différentes fonctionnalités (vidéo, voix, messagerie, etc.), ainsi que d’un accès sécurisé à des applications protégées par un pare-feu d’entreprise pour stimuler leur innovation, leur productivité et leur efficacité.

En outre, grâce à une solution destinée aux employés connectés reposant sur des accessoires IoT et des cartes d’identification SafePassTM, les entreprises pourront contrôler l’état de santé et la sûreté de leur personnel. Cette approche facilitera l’observation des règles de distanciation sociale, le traçage de contacts et le respect d’autres normes de sûreté, tout en améliorant le bien-être des employés et en minimisant les risques sur le lieu de travail, qu’il s’agisse d’un site industriel ou d’un campus d’entreprise.

NetFoundry a joué un rôle clé dans la transformation digitale de FWD Insurance, l’une des compagnies d’assurances les plus importantes et les plus florissantes de la région Asie-Pacifique. La société a en effet pu s’appuyer sur une plateforme entièrement logicielle, zero-trust et cloud native parfaitement adaptée à ses différents besoins en matière d’accès au cloud. Lorsque le COVID-19 a commencé à sévir, la compagnie a utilisé cette même plateforme pour étendre son architecture SASE (Secure Access Service Edge) afin de proposer un accès simple, zero-trust et à distance, tout en offrant une expérience de qualité aussi bien à ses utilisateurs internes qu’aux partenaires de sa chaîne d’approvisionnement.

Secure Connected Digital Experience de Tata Communications est le fruit de la détermination de l’entreprise à proposer des plateformes et des solutions adaptées aux besoins de ses clients. Cette nouveauté repose sur l’infrastructure et l’offre de services gérés de la société, et a été créée dans le but de fournir des fonctionnalités de nouvelle génération dans une variété de domaines (connectivité ; collaboration ; cloud, edge et sécurité ; NetFoundry ; voix, etc.).

Depuis le début de la pandémie du COVID-19, Tata Communications aide ses clients à déployer des solutions adéquates en un temps record, avec des changements et mises à niveau apportées en moins de 6h dans de nombreux cas. Grâce notamment à sa filialeTata Consultancy Services, Tata Communications a permis à plusieurs dizaines de milliers de salariés dans plus de 150 organisations dans le monde entier de télétravailler. D’autres déploiements sont actuellement en cours.