Tata Communications acquiert une participation majoritaire dans Oasis Smart SIM Europe SAS

janvier 2021 par Emmanuelle Lamandé

Oasis développe et propose des technologies et des services optimisant le déploiement de cartes SIM et eSIM. De son côté, Tata Communications MOVE™ permet aux entreprises et aux fabricants d’équipements de collecter, transférer et gérer des informations à travers le monde grâce à une connectivité sécurisée et évolutive. Via l’intégration des technologies eSim à Tata Communications MOVE™, la société proposera désormais aussi une solution de mobilité d’entreprise, permettant un contrôle et une gestion intégrale de la couche eSIM et logicielle.