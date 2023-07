Tata Communications achève l’acquisition complète d’Oasis Smart SIMTM Europe SAS

juillet 2023 par Marc Jacob

Avec la conclusion de cette transaction, Tata Communications achève l’acquisition de 100 % des parts d’Oasis Smart SIM Europe.

Le 10 juillet 2023, Tata Communications, par l’intermédiaire de sa filiale à 100 % basée à Singapour, TCIPL, conclut un accord d’achat d’actions pour acquérir les 41,9 % d’actions restantes d’Oasis.

La puissance combinée de la plateforme MOVETM de Tata Communications et des capacités d’Oasis en matière d’eSIM (SIM intégrée) et d’approvisionnement SIM à distance dotera les entreprises mondiales d’une connectivité eSIM de bout en bout, évolutive et sécurisée. Ceci est crucial pour fournir des applications IoT intelligentes et intuitives, et coudre un tissu numérique d’expériences sécurisées, connectées et numériques.