Tartabit et Quectel collaborent à l’accélération des déploiements IoT Microsoft Azure

mars 2022 par Patrick LEBRETON

Tartabit LLC annonce la disponibilité de nouveaux modèles de solution low-code Quectel BC66 pour son pont IoT Bridge avec Microsoft Azure. Cette collaboration avec Quectel, un grand fournisseur de solutions IoT, s’inscrit dans la volonté de Tartabit de faciliter l’intégration entre les dispositifs IoT LPWAN et Microsoft Azure tout en proposant des innovations importantes au marché IoT LPWAN.

Profitant des avancées rapides des solutions IoT LPWA tant en termes de design que de déploiement, l’offre Tartabit IoT Bridge Quectel BC66 entend aider les développeurs, les OEM et les entreprises clientes à intégrer facilement des protocoles LWM2M ou UDP optimisés à Azure IoT Hub, IoT Central et d’autres services, de façon à intégrer en quelques minutes les nombreux dispositifs LPWA Quectel existants.

La mission de Tartabit consiste à aider les développeurs IoT et constructeurs OEM à profiter le plus facilement possible des avantages offerts par Azure, comme l’accès à un marché mondial. A ce titre, l’entreprise annonce sa participation avec Microsoft aux rencontres Quectel Masterclass Series programmées le 29 mars 2022. Ce sera l’occasion pour les développeurs IoT présents d’en apprendre davantage sur les nombreuses fonctionnalités des offres groupées.

Tartabit ayant l’ambition de proposer le dispositif IoT LPWAN le plus facile à trouver, à utiliser et à déployer, son pont IoT Bridge est disponible sur Azure Marketplace avec une version gratuite de 30 jours pour tout développeur qui connecte des modules LPWA Quectel à Azure.