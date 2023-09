Tanium se place dans le top 15 du classement Forbes Cloud 100 de 2023

septembre 2023 par Marc Jacob

Plus de 70 % des sociétés du Fortune 100, 8 établissements financiers mondiaux sur 10, et 7 des 10 principaux détaillants internationaux , font confiance à Tanium pour assurer leur sécurité de bout en bout, sur site ou dans le cloud. Avec Tanium Cloud, les clients profitent de la puissance de la plateforme XEM de Tanium, sans avoir à installer le moindre logiciel ou à assurer la maintenance de serveurs virtuels ou physiques. Indépendamment de leur taille ou de leur complexité, les organisations bénéficient du même niveau de sécurité ou de contrôle. L’agent Tanium déployé sur les différents endpoints et géré depuis le cloud fait converger plusieurs solutions de découverte et d’inventaire des actifs, de gestion des endpoints, de configuration unifiée des politiques, de gestion des risques, de conformité et de réponse aux incidents. Ces solutions permettent aux organisations de renforcer leur sécurité, de renforcer leur efficacité, de garantir leur conformité, de réduire la complexité, de diminuer leurs coûts, et de renforcer la collaboration entre les départements chargés des systèmes d’information, des risques et de la sécurité. En outre, à travers d’autres innovations introduites récemment, à l’image de Software Bill of Materials, Certificate Manager, et Digital Employee Experience, Tanium démontre son engagement à relever les défis que rencontrent ses clients dans le cadre de l’utilisation du cloud, aujourd’hui comme dans le futur.

« Les entreprises de la liste Cloud 100 regroupent les meilleures et les plus brillantes sociétés privées évoluant dans un secteur aussi crucial que celui des technologies », déclare Kenrick Cai, rédacteur en chef du classement Cloud 100 pour Forbes. « Les élus de cette année ont dû réagir rapidement à l’impact massif de l’IA, tout en rivalisant sur un marché en plein repli. Leur résilience les place parmi l’élite. Félicitations à chacune des entreprises sélectionnées dans la liste Cloud 100 de 2023, ainsi qu’aux 20 étoiles montantes, qui montrent déjà des signes du potentiel nécessaire pour figurer dans le top 100. »

La plateforme XEM primée de Tanium réunit les équipes de production, de sécurité et de gestion des risques en un même point afin de proposer une source unique de vérité, un ensemble de contrôles unifiés, des données en temps réel et une taxonomie commune permettant d’unir les outils et équipes dans un seul et même but : protéger les informations et infrastructures critiques à l’échelle.

« La liste Cloud 100 de cette année est une des plus dynamiques qui ait jamais été établie. En dépit de circonstances défavorables à l’échelle macroéconomique, les lauréats du classement ont montré toute l’innovation et la résilience de l’économie du cloud, et proposent le mélange de croissance et d’efficacité qui fait toute la puissance des modèles cloud. 95 % des entreprises distinguées devraient atteindre le statut de Centaure — 100 millions de revenus annuels récurrents — d’ici la fin de l’année », déclare Mary D’Onofrio, associée chez Bessemer Venture Partners. « Il est également excitant de voir autant de récipiendaires aux premières loges de la révolution de l’IA qui, selon nous, devrait continuer à transformer le cloud et soutenir la prochaine vague de croissance de bon nombre des lauréats de cette année. »

Pour la huitième année consécutive, la liste Cloud 100 examine les candidatures de plusieurs centaines de startups et sociétés du monde du cloud. Le processus d’évaluation a consisté à classer les entreprises en fonction de quatre facteurs : le leadership sur le marché (35 %), la valeur estimée (30 %), les indicateurs d’exploitation (20 %), ainsi que les ressources humaines et la culture (15 %). Pour le critère du leadership, le Cloud 100 mobilise un panel de CEO d’entreprises fournisseurs de cloud public, qui aident à évaluer et à classer leurs homologues représentant des sociétés privées.