Tanium s’associe à Deep Instinct

novembre 2021 par Marc Jacob

Tanium annonce un partenariat avec Deep Instinct, la première entreprise à appliquer le deep learning de bout en bout à la cybersécurité. Cette collaboration offre aux entreprises la possibilité de faire évoluer la sécurité des endpoints et de s’adapter aux besoins des entreprises, en améliorant la prévention des malwares non connus avant qu’ils ne s’exécutent et n’affectent les endpoints et leurs environnements. A travers leur collaboration, Tanium et Deep Instinct offrent aux organisations la garantie d’une protection complète de leurs endpoints tout en renforçant leur posture globale de sécurité.

Avec ce partenariat, Deep Instinct Prevention Platform sera intégrée à la solution Threat Response de Tanium afin de fournir à leurs clients communs une meilleure capacité pour anticiper et prévenir les cybermenaces. En outre, Tanium sera en mesure d’identifier les endpoints où Deep Instinct n’est pas installé et de déployer un agent, le cas échéant.

Les organisations qui s’appuient sur la solution intégrée Threat Response peuvent en tirer plusieurs avantages, parmi lesquels :

• Une prévention pré-exécution grâce au deep learning pour bloquer les menaces connues, inconnues et Zero Day au plus tôt dans la chaine de détection, éliminant ou réduisant le temps de réponse aux incidents ;

• Une sécurité optimisée tout au long du cycle de vie des endpoints qui prend en compte l’efficacité, la cyber-hygiène et la facilité de gestion ;

• Un meilleur retour sur investissement pour l’ensemble des SecOps en éliminant virtuellement le nombre d’attaques qu’une organisation devra détecter et auxquelles elle devra répondre après leur exécution ;

• La réduction des faux positifs.

Cette offre intégrée de gestion et de sécurisation sur la totalité du cycle de vie des endpoints associe les capacités d’identification et de contrôle en temps réel de Tanium ainsi que les capacités de prévention basées sur le deep learning de Deep Instinct. Cette solution autonome et opérationnelle hors ligne est disponible pour les organisations de toutes tailles et de tous secteurs.