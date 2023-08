Tanium rejoint la Joint Cyber Defense Collaboration

août 2023 par Marc Jacob

Tanium a été sélectionné par l’Agence de Cybersécurité et de Sécurité des Infrastructures (CISA) du DHS pour rejoindre la Joint Cyber Defense Collaboration (JCDC), un collectif public-privé de cybersécurité créé pour unir la cybercommunauté mondiale et garder une longueur d’avance sur les adversaires. En tant que membre du JCDC, Tanium travaillera avec des organisations et des opérateurs des secteurs public et privé pour échanger des informations sur les cybermenaces et diffuser rapidement des indicateurs de menaces à l’ensemble de la communauté de la sécurité informatique.

Les efforts de l’administration Biden en matière de cybersécurité témoignent de la priorité accordée à la modernisation des technologies au sein du gouvernement fédéral afin de renforcer la sécurité des systèmes fédéraux qui sont essentiels à l’infrastructure des États-Unis et qui sont constamment menacés par des attaques très sophistiquées sur les chaîne d’approvisionnement et via des ransomwares. Publié le 27 juin 2023, le mémorandum M-23-18 de la Maison Blanche, intitulé Administration Cybersecurity Priorities for the FY 2025 Budget, ainsi que le décret 14028 de la Maison Blanche de mai 2021, Improving the Nation’s Cybersecurity, alignent le budget national de cybersécurité sur les cinq piliers de notre stratégie de sécurité nationale : défendre les infrastructures critiques, perturber et démanteler les acteurs de la menace, façonner les forces du marché pour favoriser la sécurité et la résilience, investir dans un avenir résilient, et forger des partenariats internationaux pour poursuivre des objectifs communs.

Soutenant actuellement cinq branches du ministère de la Défense ainsi que de nombreuses agences fédérales et civiles, Tanium offre les avantages de la plateforme XEM à l’aide d’un seul agent par endpoint. Fondée sur une architecture de communication en temps réel, Tanium fait converger de multiples solutions dans une plateforme unifiée qui offre la découverte et l’inventaire des actifs, la gestion des endpoints, la gestion des certificats, la configuration unifié des politiques de sécurité, la gestion de l’expérience numérique des employés, du risque, de la conformité et de la réponse aux incidents.

Les solutions de Tanium permettent aux agences et aux organisations d’améliorer leur posture de sécurité, de garantir la conformité, de réduire la complexité, de diminuer les coûts et d’améliorer l’efficacité et la collaboration entre les équipes informatiques, les équipes chargées des risques et les équipes chargées de la sécurité.

Les nouvelles innovations de la plate-forme primée Tanium XEM comprennent Certificate Manager, Digital Employee Experience et Software Bill of Materials (SBOM), une spécification que les régulateurs fédéraux exigent de plus en plus pour la sécurité des logiciels et la gestion des risques de la chaîne d’approvisionnement des logiciels.