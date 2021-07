Tanium rejoint l’association open source Luatix

juillet 2021 par Marc Jacob

Tanium devient membre de l’association à but non lucratif Luatix. En rejoignant cet écosystème open source de partage de données de cybersécurité, qui comprend également Thalès, Intrinsec et NYC Cyber, Tanium confirme son intérêt pour une approche agnostique et communautaire de la cyber défense. Tanium renforce également son engagement et contribue à garantir que les environnements informatiques de ses clients sont sécurisés et prêts pour tout ce qui les attend.

Créée en mars 2020 par l’ANSSI, Julien Richard et Samuel Hassine (à l’époque Chef de bureau Analyse à la Menace et des Risques au sein de l’ANSSI) aux côtés du CERT-EU et de plusieurs organisations du secteur privé, l’association Luatix a pour objectif de soutenir la recherche et le développement en open source dans les domaines de la cybersécurité et de la gestion de crise, au travers de deux outils, OpenCTI et OpenEX. Dans ce contexte, la plateforme OpenCTI permet aux entreprises de collecter, stocker, organiser, agréger et visualiser différents types de sources de données liées aux cybermenaces. Luatix a également développé la plateforme open source OpenEx, qui permet aux sociétés de planifier, programmer et réaliser des exercices de gestion de crise.

Aujourd’hui plus que jamais, il est essentiel d’aider les entreprises à anticiper les prochaines tentatives des hackers ainsi que les outils et les techniques utilisés pour leurs futures attaques. Afin de les aider à se protéger contre les cyberattaques, Tanium a annoncé plus tôt cette année sa collaboration avec OpenCTI. Cet accord a permis l’intégration de l’offre de détection basée sur le comportement de Tanium, Tanium Signals, au sein d’OpenCTI, grâce à un connecteur dédié.

Tanium va maintenant plus loin en devenant membre sponsor de la communauté Luatix, soutenant ainsi la recherche et le développement d’outils puissants et open source dans le domaine de la cybersécurité et de la gestion de crise. Les entreprises peuvent désormais bénéficier des données en temps réel de la plateforme Tanium sur les endpoints, combinées aux renseignements précis sur les menaces fournis par la communauté open source Luatix. Elles pourront ainsi identifier les dispositifs vulnérables et se défendre contre les attaques.