Tanium reconnu “Best Workplace in Technology” par FORTUNE et “Great Place to Work ®”

avril 2021 par Marc Jacob

Tanium annonce avoir obtenu la 26ème place au classement “Best Workplace in Technology”™ 2021 publié par le magazine FORTUNE, et ce dans la catégorie « Grandes entreprises ». Il s’agit de sa 4ème apparition consécutive dans cette liste d’entreprises qui classe les employeurs selon les témoignages de leurs employés vis-à-vis de la qualité et de la constance de leur expérience sur leur lieu de travail.

Depuis sa création, Tanium s’efforce de proposer une expérience collaborateur épanouissante. C’est la raison pour laquelle au début de l’année 2020, la société a annoncé l’adoption définitive d’une approche axée sur le télétravail après avoir observé les avantages que la flexibilité et l’autonomie procurent aux employés. L’environnement professionnel que mettra en place Tanium permettra une collaboration transparente dans le monde entier, et confiera aux employés la réalisation de projets spécifiques.

Au-delà d’un régime complet d’avantages sociaux et de la flexibilité inhérente au télétravail, Tanium veille au bien-être physique et émotionnel de son personnel, grâce par exemple à des ressources favorisant le développement d’une écoute attentive, à un programme international d’assistance aux employés, à une gestion autonome des congés payés, à des heures de congé pour bénévolat et à un temps de travail flexible.

Tanium investit également dans les communautés où vivent et travaillent ses salariés. Via des partenariats stratégiques promouvant un accès équitable à des formations scientifiques pour les enfants et jeunes adultes démunis, économiquement défavorisés, à risque ou historiquement sous-représentés, Tanium s’est engagé à faire don de 2% de son temps et de ses profits dans le cadre d’initiatives caritatives. Cette action est essentielle compte tenu de la mission de l’entreprise, qui consiste à construire l’avenir de chaque talent dans le domaine des nouvelles technologies.

Le classement “Best Workplace in Technology 2021” a été réalisé à l’issue d’une enquête menée auprès de plus de 122 000 employés du secteur aux États-Unis. Les personnes interrogées ont ainsi évalué la culture au sein de leur entreprise selon plus de 60 critères tels que leur confiance envers leurs responsables, leur rémunération, ou encore l’efficacité de leurs dirigeants à soutenir des expériences propices à l’innovation au quotidien.

Tanium se place une fois de plus parmi les meilleures sociétés de l’industrie aux yeux de ses collaborateurs. En 2020, la société a été reconnue comme une des Entreprises où il fait bon travailler du secteur des nouvelles technologies, des Entreprises où il fait bon travailler dans la région de baie de San Francisco, et des 100 Entreprises où il fait bon travailler pour les millennials. L’éditeur a également gagné sa place parmi les Entreprises où il fait bon travailler au Royaume-Uni en 2020. Tanium figure en outre dans le Top 100 des sociétés privées sur le marché du cloud computing pour la 9e année consécutive.

Tanium recrute dans toutes les régions du monde.