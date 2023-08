Tanium reçoit deux prix de l’industrie de la cybersécurité

août 2023 par Marc Jacob

Le prix "Cloud Computing Security Excellence Award", décerné par le magazine Cloud Computing, récompense les entreprises qui ont le plus efficacement tiré parti de l’informatique Cloud dans leurs efforts pour mettre sur le marché de nouvelles offres uniques. De même, la liste Top 20 Enterprise Security Tech Cyber reconnaît les entreprises de cybersécurité qui apportent le plus de valeur au marché sur la base de l’innovation technique des produits ou services, de la reconnaissance des analystes du secteur, des témoignages des clients, des initiatives de diversité et d’inclusion, des initiatives de développement des talents et de la contribution à la cybercommunauté.

La plateforme XEM de Tanium, plusieurs fois récompensée, offre une visibilité, un contrôle et une remédiation en temps réel, que ce soit sur site ou dans le cloud. Tanium fait converger plusieurs solutions ponctuelles - découverte et inventaire des actifs, gestion des endpoints, réponse aux incidents, gestion du risque et conformité, et gestion de l’expérience numérique des employés - sur une seule plateforme. Tanium peut aider de manière unique les organisations à réduire les risques, tout en réduisant les coûts et la complexité de leurs environnements.

"La cybersécurité est une bataille en perpétuelle évolution, où l’ennemi cherche constamment de nouveaux moyens pour percer nos défenses. Pour sécuriser notre monde numérique, l’innovation permanente n’est pas une option, c’est un impératif", explique Jack Campbell, Rédacteur en chef d’Enterprise Security Tech. "Ce n’est qu’en progressant continuellement que nous pourrons garder une longueur d’avance sur les menaces et protéger les données. Nous sommes honorés de pouvoir récompenser ces leaders pour les progrès qu’ils apportent au marché de la cybersécurité et leurs contributions à la lutte contre les cybermenaces."

Tanium gère et sécurise plus de 32 millions d’endpoints pour certaines des plus grandes organisations au monde, dont 70 % du classement Fortune 100, 8 des 10 plus grandes institutions financières, 7 des 10 plus grands détaillants mondiaux et cinq départements de la défense des États-Unis. La plate-forme Tanium XEM offre le même niveau de contrôle de la sécurité, quelle que soit la taille ou la complexité d’une organisation, et son excellence a été reconnue par d’innombrables récompenses, notamment les CISO Choice Awards, SC Awards Europe, Global Infosec Awards, Cyber Security Excellence Awards et Globee Cybersecurity Awards, entre autres.