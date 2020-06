Tanium nomme Samuel Hassine au poste de Directeur EDR et Sécurité Europe du Sud

juin 2020 par Marc Jacob

Tanium, la plateforme de visibilité et de contrôle des postes de travail et serveurs annonce la nomination de Samuel Hassine au poste de Directeur EDR et Sécurité, Europe du Sud. Cette nomination d’un ancien de l’ANSSI vient consolider l’expertise cybersécurité de Tanium.

Un expert cybersécurité

Après avoir débuté sa carrière dans le conseil pour de grands groupes tels que BNP Paribas, BPCE ou encore AXA, Samuel Hassine se lance dans l’aventure entrepreneuriale en 2014 et co-fonde Busit, l’éditeur d’un portefeuille de solutions logicielles de gestion de l’IoT à destination des marchés de la Smart City, du Smart Building et de la Smart Industry. Une fois le lancement de Busit réalisé avec succès, Samuel décide de rejoindre l’ANSSI en 2015 en tant que Chef d’État Major du centre opérationnel puis Chef de bureau Analyse à la Menace et des Risques. Mais cet « entrepreneur dans l’âme » continue d’innover au sein de l’ANSSI et contribue au développement, en partenariat avec le CERT-EU, d’OpenCTI, un outil de gestion et de partage des connaissances en matière de cybermenaces.

D’ailleurs, la richesse et la solidité de son expérience sur le marché de la cybersécurité ont fortement contribué au développement et au succès d’OpenCTI dont la communauté dépasse aujourd’hui le millier d’organisations.

La feuille de route de Samuel Hassin s’articulera autour de plusieurs axes, dont : le renforcement et la création de partenariats avec des pure players de la cybersécurité et l’accompagnement des clients dans leurs besoins de sécurité informatique.