Tanium nomme Marc Levine au poste de Chief Finance Officer

mai 2021 par Marc Jacob

Marc Levine dispose de plus de 14 ans d’expérience à des postes de direction financière, de conduite de la stratégie commerciale et d’amélioration des opérations. Il dirigera la division Financière de Tanium ainsi que les fonctions opérationnelles et gérera toutes les relations financières externes.

Plus récemment, Marc Levine était Chief Finance Officer de RSA Security, où il a dirigé la transition de la société du statut de filiale de Dell à celui d’acteur autonome. Il a précédemment occupé le poste de Chief Finance Officer au sein de l’éditeur de logiciels C3.ai, de Athenahealth et de JDA Software, devenu aujourd’hui Blue Yonder. Marc Levine a débuté sa carrière chez Hewlett Packard, où, durant 25 ans, il a occupé plusieurs postes de direction financière et opérationnelle, notamment en tant que Senior Vice President of Finance et COO de HP Enterprise Services, Vice President of Finance de Hewlett Packard Enterprise Business et Corporate Controller de Hewlett Packard.